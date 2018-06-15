Dopo il via del Mondiale, stasera alle 20 Portogallo-Spagna sugli schermi dell'Hostaria dei Campi, con cucina locale, pizza ad alta digeribilità e birre artigianali

Il Mondiale di calcio, atipico perché senza la nostra Nazionale, ha preso il via. Per il match inaugurale c’erano 80.000 persone sugli spalti di diverse nazionalità. C’era la Coppa del Mondo portata all’interno del rettangolo di gioco da Casillas e lo show volutamente sobrio con la musica di Robbie Williams.

La vittoria dei padroni di casa della Russia contro l’Arabia Saudita è stata schiacciante, straordinaria la partecipazione del pubblico, insieme ad un entusiasmo assai coinvolgente. E’ partita quindi la competizione calcistica più importante al mondo ed oggi proseguirà con altri confronti in programma.

Quello sicuramente più suggestivo si gioca questa sera alle 20 tra il Portogallo e la Spagna. La forza del gruppo, quella rappresentata da Iniesta e compagni, contro la compagine che vanta in squadra quello che in questo momento viene ritenuto il calciatore più forte al mondo e reduce dalla terza vittoria consecutiva in Champions, Cristiano Ronaldo.

Che partita sarà? scopritelo godendovi lo spettacolo all’Hostaria dei Campi attraverso schermi visibili per tutto il locale.

Non esitate quindi a prenotare, chiamate subito il 349.3610766 oppure dopo le 17,30 lo 0965.324003.

L’Hostaria dei Campi, situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. Il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Il ristorante offre, inoltre, la possibilità di accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.