Poste Italiane: ‘A San Valentino un messaggio d’amore scritto a mano’

Anche quest’anno Poste Italiane sceglie San Valentino per proseguire le sue azioni di sostegno alla scrittura, come insostituibile forma di espressione di sentimenti ed emozioni. Anche nell’era digitale, della smart communication e dei social network, la bellezza di un pensiero, di un “Ti amo” scritto sulla carta, conserva ancora il suo fascino immutato, ed un messaggio d’amore arriva dritto al cuore.

In occasione della Festa degli Innamorati, in trentadue uffici postali e spazi Filatelia, distribuiti in tutto il territorio nazionale, saranno allestiti dei grandi cuori da utilizzare come bacheca su cui lasciare i propri messaggi o pensieri d’amore scritti a mano. Potranno farlo le persone di tutte le età, lingua o nazionalità, o anche nel dialetto regionale.

Tutti i messaggi saranno raccolti e alcuni saranno poi pubblicati sul profilo Facebook di Poste Italiane.

A Reggio Calabria l’iniziativa sarà ospitata, martedì 14 febbraio, alle ore 11, nell’Ufficio Postale di Via Miraglia.

Per l’occasione sarà anche disponibile una speciale cartolina filatelica, dedicata alla giornata degli innamorati.