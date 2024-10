Potenza, Caiata: ‘Reggina perfetta. In condizioni di normalità…’

Una vittoria maturata nei secondi finali come già era accaduto in qualche altra circostanza. Ma anche la tenacia di un risultato ricercato fino all’ultimo istante ed un match che si sarebbe potuto sbloccare già nel primo tempo con almeno due occasioni da rete clamorose. Questi alcuni passaggi in conferenza stampa del presidente del Potenza Caiata ripresi dai colleghi di TuttoC.com: “Grande soddisfazione e grande libidine, oltre ai tanti punti guadagnati. Siamo secondi in classifica con 36 punti, sono una marea di punti.

In condizioni di normalità saremmo stati in cima alla classifica, ma abbiamo davanti una squadra cui bisogna dar merito: la Reggina è perfetta, in convinzione, in forza, in organizzazione, nel mister, nei giocatori, nella società. Capitano questi anni, ma noi non guardiamo né avanti né dietro. Guardiamo al nostro campionato partita per partita”.

Leggi anche

Leggi anche