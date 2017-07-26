Nel corso dell’ultima riunione di giunta comunale l’esecutivo Falcomatà ha discusso e approvato il progetto definitivo per il Palazzetto dello sport di Ravagnese.

Le dichiarazioni congiunte del vice sindaco Armando Neri, responsabile della programmazione sui Patti per il Sud e del consigliere comunale nonché vice sindaco della città metropolitana Riccardo Mauro:

«Sul Palazzetto dello Sport di Ravagnese è stata portata a termine una operazione chirurgica che ha consentito di reperire le fonti di finanziamento accertando le economie rilevate nell’ambito dei mutui concessi dal credito sportivo, e per una parte residua, dalle economie che si produrranno da opere affini, comunque destinate alle infrastrutture sportive di Pentimele, Modena e San Giovannello, rientranti nella programmazione dei Patti per il Sud.»