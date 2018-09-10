Ancora in attesa di notizie riguardo la questione ripescaggi, il presidente Mimmo Praticò parla ai colleghi di Gazzetta del Sud ed esprime la propria opinione sulla squadra, gli investimenti degli altri, gli obiettivi: “A Catania ho visto una squadra solida ed in palla, primo tempo efficace, secondo un pò molle.

Abbiamo confermato i progressi e giocato una buona gara considerato soprattutto il valore della squadra avversaria che punta alla serie B. In tutti i ragazzi vedo la volontà di fare bene, si è creato un bel gruppo e questa è la cosa più importante.

Organico costruito ad immagine e somiglianza del tecnico, Taibi ha operato anche su indicazioni di Cevoli, era importante che l’allenatore avesse a disposizione i calciatori che voleva.

Le follie di mercato le lasciamo ad altri, da quel che sento ci sono state spese esagerate e anche sproporzionate. Mi chiedo se spendendo così tanto si ottengono i risultati sperati? Ritengo di no. Per Floro Flores la Casertana spenderà più o meno 600mila euro. Riguardo Sforzini la cosa forse è un pò diversa, ma anche lui percepirà una barcata di soldi che da noi non avrebbe mai avuto. Mi chiedo ancora: ho la certezza della promozione con questi innesti?

Invidioso di chi spende tanto? Per certi aspetti si, per altri invece sono contento di quel che ho fatto. Tanti giovani ed una buona squadra che possono garantire un futuro migliore, credo si possano raggiungere i play off”.