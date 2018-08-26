Il presidente della Reggina Mimmo Praticò fa il punto su mercato, ambizioni e situazione logistica: 'In tre anni abbiamo speso tanto, nessuno ci ha dato una mano'

Le analisi del presidente Mimmo Praticò intervistato da Gazzetta del Sud riguardo il calciomercato, le ambizioni, lo slittamento dell’inizio del campionato, questi alcuni passaggi: “Credo sia stata allestita una buona squadra, ritengo che questo organico possa disputare un campionato più che decoroso”. Poi un passaggio su alcune situazioni che si sono verificate nelle ultime settimane e che a suo avviso hanno frenato alcune azioni della società:

“Avrei voluto dell’altro per realizzare il programma ma anche la situazione logistica non ci aiuta. Intanto ringrazio il Gallico Catona per l’ospitalità e l’uso gratuito dell’impianto, una testimonianza di affetto che non dimentico.

Sul mercato se si presenterà l’occasione la sfrutteremo, in tre anni abbiamo speso ed anche tanti, senza che nessuno sia venuto a darci una mano. In attacco credo si sia svolto un buon lavoro. Da Maritato a Viola e altri i gol dovrebbero farli, ci sono cifra che circolano che per noi sono inaccessibili.

Al momento si capisce poco riguardo le squadre che parteciperanno al prossimo campionato e questo slittamento non aiuta”.