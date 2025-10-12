Reggio, Premio Girolamo Tripodi: la cerimonia al Liceo Volta

Con la premiazione che avverrà Martedì 14 ottobre 2025, presso il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, continua la consegna dei Premi di studio “Girolamo Tripodi” per l’anno scolastico 2024/25, promossi dalla Fondazione Girolamo Tripodi e giunti quest’anno alla VI edizione.

Le premiazioni precedenti e l’impegno della Fondazione

In precedenza, le premiazioni hanno interessato l’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona (RC) e il Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria.

Prosegue, quindi, l’attività della Fondazione Girolamo Tripodi con particolare riferimento alle giovani generazioni, mediante l’istituzione di borse di studio e di premi a favore di giovani studenti, segnatamente di quelli meritevoli e bisognosi.

La missione della Fondazione Girolamo Tripodi

La Fondazione è stata creata proprio per trasmettere ai giovani una storia che, altrimenti, non sarebbe stata conosciuta. In tal senso, la figura di Girolamo Tripodi, rappresenta l’espressione di un movimento collettivo della nostra regione e del meridione dopo i drammi della seconda guerra mondiale. Milioni di persone sono uscite dalla miseria, dalla povertà, dalla fame, con le loro lotte e le loro battaglie che hanno combattuto per il riscatto e la giustizia sociale. È la conoscenza di questa storia che vogliamo trasmettere ai giovani proprio perché riteniamo che il futuro si costruisce partendo da salde e solide radici.

L’impegno di Girolamo Tripodi per il riscatto sociale

Girolamo Tripodi, sempre schierato accanto agli ultimi, è stato protagonista di una lunga serie di battaglie al fianco dei “senza voce”, dei braccianti, delle gelsominaie, delle raccoglitrici di olive, ai quali ha conferito dignità e speranza per la costruzione di una società ispirata all’emancipazione e alla giustizia sociale.

Giovani e territorio: la strategia della Fondazione

Con questo premio, andiamo avanti nella scelta strategica della Fondazione che punta ad investire sui giovani, sui nostri ragazzi, su questa risorsa straordinaria della nostra terra che molto spesso non è affatto considerata per il valore che rappresenta. Il nostro obiettivo è lavorare contro la desertificazione del territorio, tentando di dare un contributo per rovesciare questa tendenza infausta.

Il calendario delle premiazioni 2025

Il calendario delle premiazioni proseguirà martedì 14 ottobre 2025 ed interesserà il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, dove avverrà la premiazione del più meritevole e bisognoso diplomato dell’anno scolastico 2024/2025.

Programma della cerimonia al Liceo Scientifico “A. Volta”

La premiazione, concordata in collaborazione con la Dirigente Scolastica Prof.ssa Marisa Monterosso, a cui la Fondazione rivolge un sentito ringraziamento, si svolgerà secondo il seguente programma:

Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria – Aula Magna Socrates, Martedì 14 ottobre a cominciare dalle ore 10,00.

Nel corso della cerimonia il prof. Giuseppe Restifo (Storico) svolgerà una Lectio Magistralis sul tema “Israele e Palestina: una lunga storia di colonialismo”.

Valori e obiettivi dell’iniziativa

Tenere viva la memoria costituisce una necessità fondamentale per costruire il presente e progettare il futuro.

Con questo spirito è stata pensata e promossa questa iniziativa che, incarnando pienamente la tensione ideale e la concezione politica di Girolamo Tripodi, punta a dare un piccolo sostegno ai giovani studenti degli istituti scolastici reggini che rappresentano la nostra speranza per un futuro migliore.