L’autunno è ormai alle porte: è ora di riaccendere camini, forni, fornelli e di ricominciare a mangiare piatti fumanti. Il Gastronauta®, come ogni anno, vuole festeggiare la stagione più malinconica dell’anno con un contest divertente, dedicato a un prodotto cult della cucina italiana: la pizza.

Il sondaggio, realizzato in collaborazione con Le 5 Stagioni di Agugiaro & Figna Molini, è partito il 4 settembre alle ore 11.00 e si concluderà lunedì 2 ottobre sempre alla stessa ora.

Il contest è suddiviso in 4 diverse fasi, una preselezione che ha avuto luogo dal 4 all’11 settembre, una seconda fase che va dall’11 al 18 settembre, la terza dal 18 al 25 settembre e l’ultima dal 25 settembre al 2 ottobre.

Solo le pizzerie più votate passeranno allo step successivo.

Le pizzerie calabresi in gara

Le pizzerie in questa fase sono suddivise per regione e nella sezione Calabria vi sono ben 9 candidate fra cui 3 della Provincia di Reggio Calabria. Si tratta del Calypso di Bocale, della Pizzeria Lievito di Reggio Calabria situata sopra il Corso Garibaldi e la Pizzeria LP26 di Villa San Giovanni.

Gli utenti che aderiranno al sondaggio potranno contribuire alla vincita di una di queste pizzerie reggine suggerendo la loro preferenza attraverso un cuoricino, che ricorda molto il “mi piace” di Instagram.

Il 2 ottobre sarà decretata quella che per gli utenti del sito Gastronauta® è la migliore pizzeria d’Italia. Il premio verrà consegnato da Davide Paolini durante Milano Golosa, che si terrà al Palazzo del Ghiaccio di Milano dal 14 al 16 ottobre 2017.

Come votare la pizzeria preferita

Vota la tua pizzeria preferita! Per cercarla vai su regione e inserisci il nome della pizzeria che vuoi votare.

Clicca sul cuoricino corrispondente alla pizzeria, inserisci la tua email e conferma il voto cliccando sul link che ti verrà inviato. Ti ricordiamo che puoi votare una sola volta al giorno fino alle ore 11.00 di lunedì 18 settembre.