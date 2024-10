Premiato dalla Fidal  il giudice Carmelo Ambrogio, benemerenza sportiva di terzo grado

La Calabria si fa onore in campo nazionale nell’ambito della disciplina etica dell’Atletica Leggera, con un riconoscimento importante per il giudice Carmelo Ambrogio. L’ambito riconoscimento FIDAL di “Benemerenza di 3° grado per i particolari acquisiti durante un lungo periodo di attività a favore dell’Atletica Leggera” è un suggello per la passione e la qualità profusa da Carmelo Ambrogio sulle strade della disciplina principe del campo olimpionico, l’Atletica Leggera in cui si coniugano gestione delle performance personali ed etica sportiva.

Nell’epoca della velocità multimediale, questo importante riconoscimento gratifica per il lungo ed appassionato percorso realizzato con la forza dei veri valori sportivi. Carmelo Ambrogio, dal 1987 dal GGG di Reggio Calabria con la qualifica di giudice di partenza regionale dal 1993. Dal 2001 al 2008 è componente della Giunta Regionale del GGG Calabria. Persona molto qualificata e molto vicina alla Fidal e al GGG. Collabora fattivamente con il fiduciario regionale occupandosi specificamente del settore partenze ed in particolare nella formazione di nuovi starter.