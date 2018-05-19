Premio Bancarella Sport. A Brio la Calabria porta bene

Il libro autobiografico 'L'ultimo stopper' dell'ex bianconero Sergio Brio è tra i sei vincitori del Premio Bancarella Sport 2018

La Calabria porta bene a Sergio Brio, l’ex campione della grande Juventus di Boniperti, Trapattoni e Zoff, che, con la maglia bianconera, tra gli anni ottanta e novanta ha disputato 379 partite vincendo quattro scudetti, un titolo mondiale per club e cinque coppe internazionali.

Dopo le riuscite presentazioni a Reggio Calabria (Circolo tennis Polimeni insieme con il Panathlon Club), a Gioiosa Jonica (con il club Unesco) a Borgia e a Terranova di Sibari, il suo libro autobiografico dal titolo “L’ultimo stopper” scritto insieme con Luigia Casertano, è adesso tra i sei vincitori del prestigioso Premio Bancarella Sport 2018. Le scelte della Giuria, presieduta dall’ex direttore di Rai sport Paolo Francia, sono state rese note in questa settimana.

La cerimonia finale si svolgerà il 21 luglio nella piazza principale di Pontremoli, in provincia di Massa, a cura della Fondazione del libro, con la partecipazione dei giurati, degli autori e delle più note firme del giornalismo sportivo. Il volume di Brio e Luigia Casertano è edito dalla Graus con finalità benefiche.

I proventi, infatti, sono interamente destinati alla Fondazione Agnelli per la ricerca contro il cancro. La prefazione è firmata dalla signora Allegra Agnelli e da Giampiero Boniperti.