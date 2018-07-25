Premio Ceravolo, Praticò veste d’amaranto Mancini
Alla IX edizione del Premio Nicola Ceravolo la maglia della Reggina consegnata al commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini
25 Luglio 2018 - 20:57 | di Domenico Suraci
In occasione della IX° edizione del Premio Sportivo Internazionale “Nicola Ceravolo”, ideato ed organizzato dal giornalista Maurizio Insardà, il presidente Mimmo Praticò ha consegnato la maglia della Reggina al commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini.
Fonte: Ufficio Stampa Reggina 1914
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