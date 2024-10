Salta l'appuntamento inizialmente programmato per il 23 aprile

Si comunica che la seconda edizione del Premio Sportivo Oreste Granillo, prevista per Martedì 23 Aprile 2019 per sopraggiunti impegni dell’ospite d’onore Giuseppe Marotta, si svolgerà in un’altra data che verrà comunicata nei prossimi giorni.

Maurizio Insardà