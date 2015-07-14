Premio Muse 2015 all’attore comico Giacomo Battaglia

Secondo Premio Muse consegnato al grande Giacomo Battaglia domenica 12 luglio presso Il Cortile de Le Muse di via San Giuseppe, 19 e serata di alto livello culturale che ha catalizzato l’attenzione di un numerosissimo pubblico.

A Battaglia “mattatore superlativo dell’evento” è stato consegnato il premio dal presidente Muse Giuseppe Livoti e dalla vicepresidente Teresa Polimeni Cordova: …identifica un reggino d’eccellenza ed e’ una voce autentica della Calabria, sia nel mondo della televisione italiana che nel cinema ed teatro, questa la motivazione.

L’intervista a Giacomo Battaglia

Intervistato da Livoti l’attore e comico ha ricordato la sua vita a Reggio, le prime imitazioni, il trasferimento a Roma e l’incontro con Pingitore…ci fece un provino di più di 3 minuti – dice- e questo era il chiaro segnale che saremmo entrati di diritto al Salone Margherita e quindi al Bagaglino.

“II NOTTURNO…Grande Amore” è stato inaugurato dall’assessore all’ambiente, sport, salute, decoro e arredo urbano al Comune di Reggio Calabria il dott. Nino Zimbalatti, il quale ha parlato della città che cambia e del senso del bello che la stessa dovrebbe mantenere cercando anche una viva e fattiva collaborazione con il cittadino.

Gli interventi di Moda Italia e Confcommercio

E’ stata presente Olivia Morabito presidente della Federazione Moda Italia Reggio Calabria, che è la più grande organizzazione del dettaglio dei settori abbigliamento che aderisce a “Confcommercio Imprese per l’Italia”. La presidente, insieme a una delegazione della Confcommercio di Reggio Calabria, ha raccontato di questo nuovo progetto che include e promuove momenti di confronto con la città e con grandi ditte che animano il commercio reggino e non solo..

Per la creatività un rilevante momento con le composizioni che il make – up artist Francesco Cogliandro ed i suoi giovani allievi hanno realizzato con assemblaggi di materiali poveri uniti ad elementi del contemporaneo, attraverso un messaggio da –ecologia del segno non contaminato-. Occorre avere degli stimoli per creare; i miei corsisti inventano con poco, per essere inventivi ci vuole voglia di fare ed intraprendenza – ha concluso – Cogliandro.

Ed ancora un collegamento visivo con la scrittrice Anna Lauria – referente Unesco per presentare il progetto regionale di poesia che giorno 4 agosto sarà a Morano, il Coro della Muse diretto dalla brava Enza Cuzzola che in un medley ha fatto fare al pubblico un viaggio nella storia della musica partenopea ed infine le giovanissime Ladies Quartet che hanno ricreato atmosfere dai ricordi classici tra violino e violoncello. I Notturni 2015 si sono concludono dunque e si attestano come eventi reggini che guardano al panorama nazionale e coinvolgono tutte la Calabria vera e autentica.