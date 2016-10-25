Premio Nazionale Musa d’Argento: tra i vincitori l’artista reggino Daniele Chiovaro

“La Musa, un nome che ci accompagna nei millenni, per un artista è colei che gli suggerisce l’opera e lo accompagna nella realizzazione ricordandone l’essenza. Colei che gli permette di canalizzare il suo vissuto e di trasformarlo in opere d’arte. Il “Premio Musa” nasce in Sicilia per valorizzare l’arte in ogni sua forma, dare il giusto valore a tutti gli artisti di varie generazioni, tutelando il loro talento nelle varie discipline, valorizzando l’arte, la cultura, il territorio.”

Il festival Premio Musa d’Argento

Con queste parole si presenta il festival cinematografico del talento e dell’arte “Premio Musa d’Argento”, un contenitore di arti e discipline dove il talento fa da padrone, nato dall’obiettivo di creare una rete di collegamento tra nord e sud, favorendo lo sviluppo di nuove idee e nuovi progetti.

Si è da poco conclusa l’edizione 2016 della manifestazione, che ha premiato dei veri e propri talenti nei campi di pittura, scultura, fotografia artistica e poesia. Tra i tanti vincitori, anche un reggino, un artista talentuoso e speciale, che dipinge in maniera unica, Daniele Chiovaro.

La tecnica pittorica di Daniele Chiovaro

Il suo modo di dipingere è infatti insolito, una tecnica straordinaria di lavoro che permette di dare sfogo al suo estro artistico. Non potendo utilizzare le braccia, a causa della sua disabilità, il giovane artista realizza interi dipinti con la bocca, tenendo il pennello stretto tra i denti e creando così una piccola magia su tela.

All’artista reggino è stato conferito il 1° Premio nazionale Musa d’Argento 2016 con una menzione speciale per la “sensibilità e capacità artistica”, nella sezione arte – pittura con la sua opera “Il galeone nella tempesta”.

Daniele in una precedente intervista aveva raccontato a CityNow: “Quello che voglio esprimere attraverso le mie tele e soprattutto con i miei colori, é la gioia di vivere. Voglio dire a tutti di non scoraggiarsi mai perché la vita é una sola e bisogna viverla al meglio delle proprie possibilità. Le difficoltà si possono affrontare e superare nonostante appaiano insormontabili. Non bisogna mai arrendersi, bisogna godere della vita e di quello che ti dà, con forza e sempre col sorriso!”.