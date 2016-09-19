‘Premio nazionale Raf Vallone’, i riconoscimenti
La seconda edizione celebra a Tropea l'attore calabrese con premi per cinema, televisione e giornalismo, una mostra permanente e proiezioni
19 Settembre 2016 - 12:35 | di Vincenzo Comi
Il direttore artistico Saverio Vallone e l’Associazione Tropeaeventi, in collaborazione con Francesca Piggianelli, con il sostegno del Comune di Tropea ed il patrocinio della Direzione Cinema, hanno presentato con grande successo, la seconda edizione del “Premio Nazionale Raf Vallone “che si è svolta a Tropea il 18 Settembre 2016.
Il premio intitolato all’attore nato a Tropea
Il premio è intitolato a Raf Vallone, il grande attore, nativo proprio di Tropea, che ci ha onorato con i suoi film che hanno fatto il giro del mondo, pluripremiato tra i più grandi artisti nazionali ed internazionali. In questa seconda Edizione, sarà dedicata al grande attore anche una Mostra fotografica permanente e la proiezione di alcuni suoi film.
Nella splendida cornice di Tropea, grande successo della seconda edizione, arricchita da molti artisti ed ospiti di rilievo, come Salvatore Romano che ha presentato in anteprima il trailer del film “Nazionale attori, un sogno che continua” Francesco Ajello, produttore ,che ha presentato alcune scene del film TONI, ultimo film del grande Raf Vallone ed un omaggio alla terra calabra con un trailer del documentario “La penna di Brizio.
I premi e i riconoscimenti assegnati
Questi i premi e riconoscimenti assegnati a diverse categorie artistiche cinematografiche, televisive e del giornalismo, composto da una prestigiosa giuria :
Miglior FILM e regista“IL MINISTRO” di GIORGIO AMATO
Miglior cortometraggio “Bello di mamma tua” di VALTER D’ERRICO
Migliore attrice ALESSIA BARELA
Miglior attore PIER GIORGIO BELLOCCHIO
Miglior compositore PAOLO VIVALDI per il film “Non essere cattivo”
Menzione speciale per fiction e tv LOREDANA CANNATA
Menzione speciale per il giornalismo VITTORIA SACCA’ del Quotidiano della Calabria
Menzioni speciali giovani attori rivelazione a Caterina Melicchio,GianClaudio Caretta,
Menzione speciale a Carlotta Bolognini per il documentario “I figli del set”
Caterina Milicchio -attrice rivelazione 2016
Gian Claudio Caretta-attore rivelazione 2016
Vittorino Naso – Menzione speciale-compositore
Mattia Scaramuzzo – Miglior documentario
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