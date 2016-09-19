‘Premio nazionale Raf Vallone’, i riconoscimenti

La seconda edizione celebra a Tropea l'attore calabrese con premi per cinema, televisione e giornalismo, una mostra permanente e proiezioni

Il direttore artistico Saverio Vallone e l’Associazione Tropeaeventi, in collaborazione con Francesca Piggianelli, con il sostegno del Comune di Tropea ed il patrocinio della Direzione Cinema, hanno presentato con grande successo, la seconda edizione del “Premio Nazionale Raf Vallone “che si è svolta a Tropea il 18 Settembre 2016.

Il premio intitolato all’attore nato a Tropea

Il premio è intitolato a Raf Vallone, il grande attore, nativo proprio di Tropea, che ci ha onorato con i suoi film che hanno fatto il giro del mondo, pluripremiato tra i più grandi artisti nazionali ed internazionali. In questa seconda Edizione, sarà dedicata al grande attore anche una Mostra fotografica permanente e la proiezione di alcuni suoi film.

Nella splendida cornice di Tropea, grande successo della seconda edizione, arricchita da molti artisti ed ospiti di rilievo, come Salvatore Romano che ha presentato in anteprima il trailer del film “Nazionale attori, un sogno che continua” Francesco Ajello, produttore ,che ha presentato alcune scene del film TONI, ultimo film del grande Raf Vallone ed un omaggio alla terra calabra con un trailer del documentario “La penna di Brizio.

I premi e i riconoscimenti assegnati

Questi i premi e riconoscimenti assegnati a diverse categorie artistiche cinematografiche, televisive e del giornalismo, composto da una prestigiosa giuria :

Miglior FILM e regista“IL MINISTRO” di GIORGIO AMATO

Miglior cortometraggio “Bello di mamma tua” di VALTER D’ERRICO

Migliore attrice ALESSIA BARELA

Miglior attore PIER GIORGIO BELLOCCHIO

Miglior compositore PAOLO VIVALDI per il film “Non essere cattivo”

Menzione speciale per fiction e tv LOREDANA CANNATA

Menzione speciale per il giornalismo VITTORIA SACCA’ del Quotidiano della Calabria

Menzioni speciali giovani attori rivelazione a Caterina Melicchio,GianClaudio Caretta,

Menzione speciale a Carlotta Bolognini per il documentario “I figli del set”

Caterina Milicchio -attrice rivelazione 2016

Gian Claudio Caretta-attore rivelazione 2016

Vittorino Naso – Menzione speciale-compositore

Mattia Scaramuzzo – Miglior documentario