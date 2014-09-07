Premio Nazionale Tv “L’altra Italia – Vite da Premio”: Le gemelle Scarpari saranno premiate nella sezione ‘Giovani’

Chiara e Martina Scarpari saranno insignite del Premio Nazionale Tv “L’Altra Italia – Vite da Premio” (Sezione Giovani) quale “bella e nuova espressione dello spettacolo italiano”. Questa è la motivazione con cui la giuria del Premio Nazionale Tv “L’Altra Italia” ha scelto i nomi delle giovanissime cantanti calabresi nella categoria giovani. La cerimonia si terrà nella suggestiva location dell’Agorà Morelli, in pieno centro a Napoli, venerdì 26 settembre 2014 alle 20,30 alla presenza di rappresentanti istituzionali locali, provinciali, regionali e nazionali, ospiti illustri, giurati e alcuni membri ad honorem del Premio.

Il veliero d’oro e le parole di Cerrito

Alle gemelle Scarpari, salite il 18 agosto 2014 sul secondo gradino del podio al concorso che si è svolto in Crimea “New Wave Junior” e già note al pubblico italiano per la brillante partecipazione al programma di Antonella Clerici su Rai Uno, sarà consegnato il premio rappresentante un veliero d’oro realizzato dal M° Egidio Ambrosetti, “poeta del bronzo” e scultore di fama internazionale, figura di prestigio nel campo dell’arte conosciuto come lo “scultore di Padre Pio”.Il “Premio Tv Nazionale l’Altra Italia” Vite da Premio, grande evento italiano conosciuto in tutto il mondo, è giunto alla sua XI edizione ed è ideato da Gaetano Cerrito, personaggio di forte spessore civile ed umano, autore da sempre grandi eventi ed iniziative per il Sud.«La presenza delle cantanti Scarpari assumerà anche un alto significato, quale atto d’amore per un’Italia dell’Eccellenza e siamo orgogliosi di avere, insieme agli altri premiati, anche le giovanissime gemelle calabresi» ha dichiarato Cerrito.

La kermesse è nata per testimoniare le qualità ed attitudini di uomini e donne d’Italia, che si sono particolarmente distinti nel campo della ricerca scientifica, nel mondo politico ed istituzionale, nella cultura, nel giornalismo, nello sport, nel cinema, nello spettacolo e nell’imprenditoria.«Siamo onorate di ricevere questo premio – hanno sottolineato le gemelle Scarpari – perché sappiamo che fin dalla prima edizione sono state insignite di questo riconoscimento personalità della scienza, dello spettacolo, del cinema e di altri settori, per cui, essere accostate a questi grandi nomi è per noi motivo di grande soddisfazione ma soprattutto costituisce una grande responsabilità perché dobbiamo onorare fino in fondo davanti all’Italia e al resto del mondo questo prestigioso riconoscimento. Ringraziamo la giuria del Premio “L’Altra Italia” perché ci ha scelte per il premio nella sezione giovani e l’ideatore e l’autore dell’evento Gaetano Cerrito».Le gemelle Scarpari saranno inoltre presenti come ospiti ad altri due importanti eventi quali il Premio Mia Martini il 2 ottobre a Bagnara Calabra (Rc) e il Premio Franco Reitano l’11 ottobre a Brugherio (Mb).