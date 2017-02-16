Premio ‘San Valentino’, premiati i poeti e gli artisti vincitori

Si è svolta il 14 febbraio 2017, alle ore 15.30, presso la prestigiosa sala convegni del Guglielmo Hotel di Catanzaro, la prima edizione del Premio “San Valentino”, organizzato dall’Anvos (Associazione Nazionale di Volontariato Sociale), dall’Accademia dei Bronzi e dalle Edizioni Ursini.

Il vincitore e i finalisti del concorso letterario

Davanti a un pubblico numeroso e attento, con la lirica “Di quel bacio”, Giuseppe Minniti di Acquaro (Vibo Valentia) ha ottenuto il primo posto assoluto e si è imposto su 182 partecipanti che avevano superato la prima selezione, tutti inseriti nell’antologia “Parole d’amore”; in totale, sono state oltre 500 le opere che hanno partecipato al concorso letterario. “Il poeta – scrive Mario Cosco, presidente della giuria composta altresì da Vincenzo Ursini, Antonio Montuoro, Mauro Rechichi e G.Battista Scalise – trasforma il bacio in viatico di reciprocità sentimentale per ricalibrare coordinate esistenziali, suggellando un prodigio di Luce che rischiara incomunicabili reminiscenze di cuori”. Gli altri quattro finalisti, classificati ex-aequo al secondo posto, sono stati Maria Pina Abate di Angri, con la lirica “Non chiedermi chi sono”, Mariadora Antonini (che firma con lo pseudonimo Daria Orma) di Catanzaro, con la lirica “Il tuo mare”, Selene Pascasi de L’Aquila, con la poesia dal titolo “Come posso?” e Flavia Risalvato di Castelvetrano con “L’amore d’un cuore non prova rumore”.

Le liriche premiate sono state lette al numeroso pubblico dall’attrice Annarita Palaia, che lo ha reso visibilmente emozionato grazie alle sue capacità di lettura e immersione. Il polistrumentista catanzarese Andrea Bressi, durante l’evento, ha allietato il pubblico con tre canzoni folk locali, ricevendo numero applausi e ringraziamenti.

Segnalazioni d’onore e premio speciale per l’arte

Una Segnalazione d’Onore è andata ai poeti Marino D’Urso di Bitonto, Ela Gentile di Gragnano, Massimiliano Lepera di Catanzaro, Irene Losito di Taranto, Marino Bruna di Catanzaro, Ausilia Minasi di Castello di Brianza, Giampiero Murgia di Cologno Monzese, Gianni Palazzesi di Appignano, Anna Parillo di Treglia di Pontelatone e Valentina Rizzo di Racale. Un premio speciale è stato consegnato altresì all’artista Antonella Oriolo per l’opera “Per sempre”, selezionata dalla giuria per la copertina del volume. “In quest’opera – scrive Maria Concetta Giorgi – la dolcezza passa attraverso lo sguardo, le mani nelle mani, i corpi in avvicinamento. È un’opera delicata, eppure i colori accesi danno al quadro la solarità e la forza del tempo in cui ci s’innamora, mentre la luce concorre ad illuminare e fissare il momento”. Sempre per l’arte, una Segnalazione d’Onore è stata assegnata agli artisti Micaela Arcuri, Liliana Avarello, Grazia Calabrò, Theresa Iacobellis, Giuseppe Galati, Giampiero Murgia, Albertina Piccioni e Giuseppe Rizzo.

Un Attestato di Merito è stato infine consegnato a tutti i poeti inclusi nell’antologia “Parole d’amore”: Abate Maria Pina, Addeo Dora, Agresta Bernardina, Aiello Cira, Aiello Concetta, Aiello Franca, Aiello Velia, Alfano Anna, Amantea Teresa Vera, Amelio Biagio, Angeletti Elvio, Annunziata Salvatore, Antonini Mariadora, Argentero Roberto, Barberio Valeria, Barbero Biagio, Barraco Antonina, Belsanti Michele, Benatti Graziella, Bernieri Anna Maria, Bernio Mariella, Biancotto Daniela, Biasuzzo Sabina, Bini Lorenza, Bocotti Massimo, Bordino Salvatore, Brullo Rosario, Brunasso Giuseppe, Bufano Pasquale, Buono Nunzio, Calabria Silvia, Calabrò Nancy, Camellini Sergio, Cappella Anna, Capria Francesco Saverio, Carletta Salvatore, Carnì Teresa, Carrabba Maria Pompea, Cau Maria, Cecina Erika, Chianese Giovanni, Chiappetta Angelo, Chiarelli Rosina, Chiarello Rosa Maria, Ciervo Antonio, Cimino Annalena, Colicchio Maria Rosaria, Colopi Fusaro Sonia, Conte Vincenzo, Corasaniti Stefania, Corigliano Maddalena, Cossa Carmelo, D’Agrosa Dante Toni, D’Alessandro Antonio, D’Amico Francesco, De Gattis Giovanni, De Raffaele Bruno Albino, Di Blasio Pasqualina, Di Donna Maria Rosa, Di Pasquale Fausto, Di Pietro Umberto, Di Sciascio Alba Teresa, Di Stefano Sofia, Doglio Maria Antonietta, Dominiaci Mariaelena, D’Urso Marino, Ecca Francesco, Eucalipto Paola, Famà Concetta, Ferrara Iolanda Erminia, Franchetti Maria Bertilla, Fratto Nuccia Parrello, Fusar Poli Donata, Fusco Pietro, Galati Giuseppe, Gallo Edoardo, Gentile Ela, Giannuzzi Loredana, Giorgi Maria Concetta, Gosti Francesca, Goti Barbara, Guadagno Teresa, Guida Romualdo, Iafanti Raniero, Ianigro Patrizia, Iorio Gino, Kostka Izabella Teresa, Lagrotteria Vincenzo, Lapiana Pietro, Laugelli Maurizio, Leo Donato, Lepera Massimiliano, Liga Veronica, Lo Bono Rosaria, Lofaro Teresa, Losito Irene, Lubrano Rosella, Maisto Valentina, Maj Anna, Malagodi Gisella, Manca Marinella, Marchegiani Alessio, Marchesotti Stefano, Marino Bruna, Marra Rita Antonietta, Marseglia Fausto, Mascaro Fabio, Mayer Grego Diana, Mazzeo Annunziata, Melchiorre Sergio, Minasi Ausilia, Minniti Giuseppe, Miriello Nicola, Mistretta Giuseppe, Mogno Sonia, Moisè Maria Concetta, Molendi Tiziana, Molino Giulia, Montarello Silvana, Morabito Caterina, Mortati Patrizia E., Murgia Giampiero, Nannicini Monica, Notaro Rocco, Nucera Domenico, Nuzzo Josè, Olivadoti Francesco, Palazzesi Gianni, Palladino Antonio, Palma Maria, Panetta Rosita, Parillo Anna, Parrini Francesca, Pascasi Selene, Pascucci Antonio, Pascucci Nadia, Pastore Franco, Pattarini Silvia, Pedatella Rocco, Pedullà Massimo, Piccioni Albertina, Pipicelli Pasquale Annunziato, Pistoia Giovanni, Pitardi Mario Lucio, Primavera Annamaria, Pudano Pasqal, Pugliese Catia, Pullano Antonietta, Ragone Angelo, Ranieri Anna Rachele, Rinforzi Lolita, Risalvato Flavia, Rizzo Caterina, Rizzo Giuseppe, Rizzo Valentina, Romano Giuseppe, Ronco Massimo, Rosati Giancarlo, Rossi Francesco, Rotella Ida Annamaria, Rotundo Concetta, Russo Paola, Sancineti Ilina, Scardellato Luisa, Scimone Maria Catena, Scolieri Maria Teresa, Secondino Agostino, Semerano Giovanna, Spes Ilaria, Spinoso Maria Vittoria, Spoto Maria, Tagliani Caterina, Talarico Anna, Talarico Maria Teresa, Tamiano Antonella, Tassone Bruno Agostino, Taverniti Cosetta, Troyli Francesco, Tutino Rosa, Vergoni Gilberto, Vivona Sonia, Vonella Liberata Maria, Zattera Claudio Maria.