Calabria, conclusa la IV edizione del ‘Premio Santelli’ tra emozione e cultura – FOTO

La serata ha visto la consegna dei premi a personalità che si sono distinte nei campi della cultura, della scienza, dell’imprenditoria, del giornalismo e dell’impegno civile

Nella splendida cornice del Palazzo della Cultura di Pizzo, si è tenuta la quarta edizione del Premio Santelli, un riconoscimento dedicato alla memoria di Jole Santelli, prima presidente donna della Regione Calabria, simbolo di passione civile, amore per la sua terra e impegno per il riscatto del Mezzogiorno.

Per il secondo anno consecutivo, la città di Pizzo ha ospitato la cerimonia, grazie alla disponibilità e al sostegno del sindaco Sergio Pititto, che ha accolto con entusiasmo una manifestazione ormai divenuta un appuntamento fisso nel panorama culturale e sociale calabrese.

Una serata di emozioni, arte e riconoscimenti

La serata, condotta con eleganza e sensibilità dalla presentatrice Francesca Russo, ha visto la consegna dei premi – vere e proprie opere d’arte realizzate dal maestro Giancarlo Spadafora – a personalità che si sono distinte nei campi della cultura, della scienza, dell’imprenditoria, del giornalismo e dell’impegno civile.

Tra i momenti più significativi della IV edizione:

Rossella Agostino, archeologa e già direttrice del Museo archeologico nazionale di Locri, premiata da Mariangela Preta, direttrice del Premio Santelli;

Anna Rotella, imprenditrice e presidente della sezione moda e design di Confindustria Vibo, premiata da Rocco Colacchio, presidente di Confindustria Vibo Valentia;

Marina Vercillo, Biologa, che ha trasformato il dolore personale in gesto d’amore universale attraverso la donazione degli organi, testimone di altruismo e speranza., premiata dalla giornalista Carmen Bellissimo;

Mariarosaria Russo, dirigente scolastica e referente nazionale per l’educazione alla legalità, premiata da Paola e Roberta Santelli, sorelle della compianta Jole Santelli;

Simona Lo Bianco, direttrice FAI Giganti della Sila, premiata dal maestro Giancarlo Spadafora;

Giusy Versace, atleta paralimpica, deputata e attivista per i diritti delle persone con disabilità, premiata dal sindaco di Pizzo Sergio Pititto;

Maria Antonietta Spadorcia, giornalista e vicedirettrice del Tg2, premiata dall’onorevole Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno;

Sandra Savaglio, astrofisica e docente dell’Università della Calabria, premiata da Domenica Galluso, vicedirettrice dell’Accademia delle Arti di Reggio Calabria.

Nel corso della serata, Paola e Roberta Santelli hanno espresso la loro emozione e gratitudine:

“Ogni edizione del Premio è un modo per tenere viva la luce di Jole, il suo impegno per una Calabria più libera, forte e solidale. Siamo grate a chi, anno dopo anno, contribuisce a far crescere questo progetto di memoria e speranza.”

La direttrice del Premio, Mariangela Preta, ha sottolineato il valore e la crescita della manifestazione:

“Il Premio Santelli è diventato un ponte tra passato e futuro, tra memoria e azione. Vogliamo celebrare chi, con il proprio lavoro e la propria passione, incarna i valori che Jole rappresentava: la tenacia, la competenza, la fiducia nel cambiamento.”

La manifestazione si è conclusa tra applausi ed emozione, confermando il Premio Santelli come un simbolo di eccellenza, cultura e orgoglio calabrese.