A Peppe Voltarelli un importante riconoscimento

Peppe Voltarelli è il vincitore della targa nella sezione “Interpreti di canzoni non proprie” del prestigioso Premio Tenco 2016, rassegna della canzone d’autore in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 20 al 22 ottobre e al quale parteciperanno i vincitori.

“Con Peppe Voltarelli al Premio Tenco 2016 vince l’orgoglio calabro, le radici migliori della nostra migliore identità, la tenacia di chi afferma il proprio talento”: queste le prime parole di Mario occhiuto, sindaco di Cosenza, città di origine di Voltarelli.

In particolare, il riconoscimento, deciso da una giuria composta da oltre 230 giornalisti (di gran lunga la più vasta e rappresentativa in Italia in campo musicale) è stato aggiudicato a Voltarelli per “Voltarelli canta Profazio”, dedicato al repertorio del grande folksinger calabrese Otello Profazio.

Gli altri vincitori del Premio Tenco 2016 sono:

Niccolò Fabi con “Una somma di piccole cose” si aggiudica la Targa per l’album dell’anno.

La Targa per l’album in dialetto va ex aequo a Claudia Crabuzza con il disco in catalano di Alghero “Com un soldat” e a James Senese & Napoli Centrale con il napoletano “’O sanghe”.

Nella sezione “Opera prima” la vittoria è andata con enorme vantaggio a Motta con “La fine dei vent’anni”.

Nella Targa per la miglior canzone (che va agli autori dei brani e non agli interpreti) vince “Bomba intelligente” di Francesco di Giacomo e Paolo Sentinelli, interpretata in disco dalla voce del compianto Francesco Di Giacomo insieme a Elio e le Storie Tese.