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Prende il via il tour di presentazione di “Dub’s hide of the south” primo disco del musicista reggino Enzo Rotondaro aka “Drumadub”

Dalla scena punk-hardcore al dub elettronico: il musicista reggino Enzo Rotondaro porta in tour il primo disco con date da Napoli a Roma

20 Febbraio 2015 - 19:43 | di Redazione

Enzo Rotondaro aka Drumadub, tour di presentazione del disco Dub's hide of the south

Enzo Rotondaro, reggino, è un personaggio molto poliedrico nella scena Do It Your Self italiana : già batterista nei CGB (hardcore), nei Ronin (colonne sonore pe film immagnari e non), con Squarcicatrici (afro/punk-bossa/storta), cantante nei Twisted Family (reggae), è un musicista coinvolto in vari altri progetti.

Comincia a suonare a metà degli anni novanta,chitarrista e poi batterista nella scena punk-hardcore/metal calabrese e siciliana (Utmost End, SPL, CFF).Si trasferisce in Liguria nel 2002, tenendo i legami con i Glacial Fear e cominciando a suonare con Ronin e CGB; specie con queste formazoni, si esibisce dal vivo in Italia e Europa. Contemporaneamente si avvicina al dub e all’elettronica, due elementi che entreranno a far parte del progetto Twisted Family,dedicandosi inoltre al mixaggio e alla produzione in studio di diverse band, e collaborando con realtà musicali molto diverse. Da qualche tempo è rientrato in Calabria, nella sua città natale, dove naturalmente continua a suonare e a selezionare musica,dopo aver accantonato alcuni dei progetti citati sopra, ma dando vita ad altri nuovi come Drumadub, un mix di Dub e elettronica suonato con una Virtual Drum, su delle basi auto – composte.
Le date saranno:
26-02 Napoli @ Perditempo
27-02 Imperia @ Arci Camalli
28-02 Dolceacqua @ Aquila nera
5-03 Firenze @ Backstage Rocknroll
6-03 Latina @ Circolo Hemingwayy
7-03 Roma @ Fanfulla 5/a – Circolo Arci
Pagina Facebook https://www.facebook.com/drumadub
Ascolta i brani su Reverb Nation al link http://www.reverbnation.com/drumadub

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