Pres. Naz. Fipav Cattaneo: ‘Reggio merita i grandi eventi. Torneremo’

Ripercorrendo nella nostra mente la serata del Palacalafiore, tornano i brividi e le emozioni. Uno spettacolo unico, di incitamento, colori, di gioco.

Reggio Calabria ha risposto ancora una volta presente, per i grandi appuntamenti la città non tradisce, agli azzurri del volley la gente ha fatto sentire calore, affetto, sostegno continuo. Si è andati anche oltre le aspettative, una partecipazione totale di appassionati, studenti, atleti, tanti, tantissimi bambini. Impressionato favorevolmente anche il presidente nazionale della Fipav, Pietro Bruno Cattaneo:

Le parole del presidente Cattaneo

“Tutto molto bello, tantissima gente, entusiasmo, mi riferiscono il dato dei presenti che sfiora una partecipazione di circa 5000 persone. E’ giusto portare la pallavolo dove c’è entusiasmo e calore, ma era anche doveroso tornare in una città dove da troppi anni mancavano appuntamenti di una certa portata.

La ciliegina sarebbe stata la vittoria di questo test match, ma quando si sbagliano 5 battute consecutive, difficile arrivare al successo. Va bene comunque così.

Reggio merita grandi appuntamenti e noi stiamo lavorando per questo, torneremo con qualcosa di più importante. Ho avuto modo di parlare con il sindaco Falcomatà e siamo sulla stessa lunghezza d’onda, devo dire ha mantenuto tutte le promesse che mi aveva fatto al nostro primo incontro.

I prossimi impegni: Nations League, Mondiale e Giochi del Mediterraneo

Queste sono partite utili a verificare alcune opportunità. Abbiamo un triplice impegno quest’anno, intanto la Nations League che avrà la sua importanza e definirà una certa situazione della squadra, ma è inutile negare che noi puntiamo moltissimo sul Mondiale che si giocherà in Italia e che già riscuote moltissimo interesse visti i tantissimi biglietti venduti.

E poi i Giochi del Mediterraneo dove si pensa di impiegare una squadra B”.