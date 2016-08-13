Presentata la prima edizione del Concorso Nazionale ‘Nuovi Talenti per la Moda’

Si è tenuta presso la sala Giuditta Levato del Consiglio Regionale della Calabria la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Concorso Nazionale per stilisti emergenti “Nuovi Talenti per la Moda”, in programma Venerdì 19 Agosto alle ore 21.00. Nell’incantevole cornice dell’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, sfileranno le creazioni dei 12 finalisti di questa I edizione inserita nel programma dell’Estate Reggina 2016.

Il concorso, promosso dall’Associazione “Le Tele di Aracne” in collaborazione con l’Istituto di Moda Burgo nasce con l’intento di individuare e premiare nuovi talenti che hanno voglia di valorizzare la nostra cultura e di emergere nel campo della moda, coniugando capacità artistica e sartoriale come espressione dell’alto valore artigianale e del tanto ricercato Made in Italy.

Alla presentazione dell’evento erano presenti il consigliere regionale Mimmo Battaglia, il consigliere comunale Nicola Paris, gli stilisti, i presentatori della serata Marilena Alescio e Consolato Malara, la stilista Annamaria Manduci direttrice dell’Istituto di Moda Burgo e la stampa.

Il programma e il meccanismo di voto

Nel corso della conferenza è stato illustrato il programma della serata ed è stato spiegato in maniera dettagliata il meccanismo di voto. La giuria, composta da esperti del settore, sarà chiamata a giudicare i due abiti dei finalisti in Concorso, secondo i parametri di creatività e manifattura. Allo stilista vincitore di questa prima edizione andrà una borsa di studio del valore di € 500,00.

Sono previsti anche due momenti moda con lo stilista reggino Pier Paolo Cassone diplomato all’Accademia Internazionale d’alta moda Koefia di Roma e la stilista catanzarese Laura Froio, ambasciatrice della moda calabrese nel mondo che porterà in riva allo Stretto la sua collezione ispirata alla principessa Grace Kelly.

Gli organizzatori e i riconoscimenti

Gli organizzatori del Concorso, da sempre protagonisti dei principali eventi moda della Calabria, avranno il privilegio di premiare il modello Giacomo Conti, che ha cominciato proprio con loro, a calcare le più importanti passerelle, a soli 16 anni.

A Giacomo, attualmente impegnato nelle riprese di importanti fiction Mediaset, andrà il riconoscimento di “Attore reggino emergente”.

Graditissimo ospite S.A.I. Don Roberto Spreti Malmesi Griffo – Focas di Cefalonia. A tutti i finalisti del concorso sarà consegnato un Attestato di Merito, insieme ad altri Premi ai quali si aggiungerà l’ambito Premio della Critica.