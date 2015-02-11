Presentata la silloge poetica “Solo un altro foglio” di Pasquale Borruto

di Domenico Suraci – Si è svolta nell’accogliente cornice della sala della biblioteca del palazzo storico della Provincia la cerimonia di presentazione della raccolta di poesie “Solo un altro foglio”, del dr. Pasquale Borruto edito da Rhegium Julii. L’incontro è stato introdotto dal dr. Arturo Cafarelli, che tra l’altro, ha curato la prefazione del libro. Il noto medico e letterato, autore di tante opere teatrali, ha messo in evidenza nel suo apprezzato intervento le qualità letterarie ed umane dell’ amico Pasquale che, con questa opera prima, si è proposto con delicatezza e dolce sensibilità nel panorama culturale reggino. Nel suo dotto intervento il dr. Cafarelli ha commentato ed interpretato i versi della silloge, facilitando la comprensione di questa raggiante esplosione di stati d’animo ai tanti ospiti che, con emozione hanno ascoltato la declamazione delle poesie attraverso le voci di Marina Amodeo e Roberto Cafarelli. Le due voci hanno interpretato con professionalità e calore le soavi rime della silloge affascinando e coinvolgendo il pubblico in una suggestione senza tempo. Ha contribuito ad arricchire la serata l’appassionato intervento del dr. Eduardo Lamberti Castronuovo, assessore alla cultura della Provincia di Reggio Calabria che, conoscendo da tempo l’autore, ha scoperto di recente nell’amico di sempre una vena poetica e una profondità di espressione che svelano i lati più penetranti del pensiero del dr. Borruto. Queste rime lo hanno particolarmente colpito in quanto nel tempo aveva conosciuto solo il lato goliardico dell’autore e ha sottolineato inoltre che la città di Reggio contiene una potenzialità culturale che deve essere accompagnata e valorizzata dalle Istituzioni che non sempre sono attenti a questi rilevanti fenomeni. Da sottolineare il contributo di alto spessore del Prof. Antonino Zumbo che nel suo magistrale intervento ha offerto una lucida analisi storico-letteraria dell’ opera del dr. Pasquale Borruto cogliendo tra l’altro i sublimi messaggi di questo amato professionista che ha incantato tutti per l’aspetto tenero e così ben celato che è emerso dalla sua personalità. Nel successivo dibattito che ha contribuito ad animare questo piacevole momento letterario tutti si sono augurati che la silloge “Solo un altro foglio” sia l’inizio per un percorso letterario che accompagni i futuri passi di questo nuovo ed amato poeta reggino. Il dr. Pasquale Borruto infine visibilmente soddisfatto ed emozionato ha ringraziato tutti evidenziando che solo con la cultura la nostra città può riprendere un percorso di risveglio che faccia ritornare la comunità ai fasti di un passato che deve servire come esempio per alimentare la speranza per un futuro migliore.