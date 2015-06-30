Presentato alla Provincia l’evento dedicato alla nautica SeaForum 2015

E’ stato presentato alla Provincia il “SeaForum 2015”, l’evento dedicato alla nautica e organizzato dal Comune di Palmi, in collaborazione con la Provincia, l’Autorità Portuale di Gioia Tauro, la Capitaneria di Porto e la Charter Line.

Ad aprire i lavori della conferenza stampa il consigliere comunale di Palmi, Antonio Papalia, entusiasta per l’iniziativa. “L’Amministrazione comunale attraverso il SeaForum 2015 – ha dichiarato il giovane consigliere – intende accendere i riflettori sul settore del turismo costiero marittimo, cruciale per la crescita della città e dell’intera Costa Viola. Lo sviluppo di partnership, reti e cluster, insieme a strategie di governance e di specializzazione intelligente, rappresentano un viatico di sviluppo imprescindibile per proiettare il territorio nel panorama Europeo. Guardiamo avanti, con la convinzione che Palmi non possa sottrarsi alla propria vocazione naturale, consapevoli che solo la sinergia con le Istituzioni sovracomunali possa dare concretezza ad un percorso ambizioso”.

Il programma del SeaForum

E’ toccato invece a Carmelo Parisi, della Charter Line, illustrare nel dettaglio il programma. “Si comincia sabato 4 luglio, alle ore 10, con l’inaugurazione e l’apertura dell’esposizione nautica fino alle 22. Più di venti aziende presenti, l’intera area del porto Taureana di Palmi interessata dall’evento con stand di quanti sono leader nel settore della nautica. Domenica 5 l’esposizione sarà visitabile dalle ore 9 alle 22, mentre alle 19 è in programma un convegno-dibattito sul tema “Turismo costiero e marittimo, opportunità e prospettive”. Una due giorni – ha poi concluso Parisi- che vuole rappresentare una nuova opportunità per l’intero comprensorio della Costa Viola”.

Il Comandante in seconda della capitaneria di Porto di Gioia Tauro, Tenente di Vascello Mario Pennisi, ha inteso evidenziare l’importanza della manifestazione ricordando l’impegno per la promozione della cultura del mare. “Il nostro operato – ha ribadito il comandante – mira a promuovere la cultura del mare e della sicurezza in mare. Lo facciamo tutto l’anno, attraverso iniziative rivolte alle scuole e alle associazioni del territorio. Attraverso la prevenzione, l’informazione e la formazione, senza tralasciare i controlli che facciamo ai diportisti o e alle strutture che hanno a che fare con la balneazione”.

Gli obiettivi dell’evento

L’incontro è stato concluso dal vicepresidente del Consiglio provinciale e vicesindaco di Palmi, Giuseppe Saletta, che dopo aver ringraziato le autorità e gli enti per la fattiva collaborazione volta al successo della manifestazione, ha rivelato gli obiettivi del SeaForum 2015. “ Con questa manifestazione vogliamo promuovere le buone aziende e gli artigiani presenti sul nostro territorio. Vogliamo promuovere il paesaggio, la costa, l’ambiente, la cultura di Palmi. Non dobbiamo inventarci nulla, c’è già tutto, dobbiamo solo metterlo in evidenza e promuoverlo bene. Il convegno di domenica – ha poi concluso- con gli interventi previsti e confermati del presidente della Provincia Giuseppe Raffa, del vicepresidente Giovanni Verduci, del Commissario dell’Autorità Portuale e Comandante della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, Davide Barbagiovanni Minciullo, e del sindaco Giovanni Barone, sarà la giusta occasione per fare il punto sui numerosi interventi già realizzati per la difesa e la promozione del territorio palmese”.

Alla conferenza stampa hanno preso parte anche l’arch. Giuseppe Mezzatesta, dirigente del settore Difesa del suolo e salvaguardia delle coste della Provincia, la dott.ssa MariaRosa Garipoli, dirigente settore marketing e cultura del comune di Palmi, il comandante della Delegazione di spiaggia di Palmi, Primo maresciallo Giuseppe Fiorenza.

Foto: da sinistra Legato, Parisi, Papalia, Saletta, Pennisi, Fiorenza.