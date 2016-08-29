Presentato il cartellone del Festival Radicamenti 2016

Ritorna Radicamenti – Festa della seta. Ieri la conferenza stampa di presentazione dell’intero cartellone al Museo della Seta. “Sul filo delle emozioni” è il sottotitolo del festival che si svolge a Mendicino, quest’anno dal 31 agosto al 4 settembre, organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Palermo.

Insieme al sindaco ed agli organizzatori anche i diversi sponsor, i direttori artistici che hanno collaborato all’iniziativa, da Giampaolo Calabrese a Luca Scornaienchi, fino ai sindaci di Pedace, di Carolei e di Cerisano. Non a caso, per come emerso anche durante la stessa conferenza, Radicamenti non si vuole chiudere tra le mura dal paese. Bensì allargare il raggio d’azione, condividere emozioni,; come un filo di seta, appunto, che dal passato arriva al futuro vivendo e facendo vivere tradizioni, passato e riscoperta delle radici e dell’identità che aiutano a costruire il presente e le basi per il dopo.

Tanti gli eventi previsti nel cartellone di Radicamenti 2016 che chiuderà con il suggestivo concerto gratuito che si terrà sulla vetta di Monte Cocuzzo, a ben 1540 metri d’altezza sul livello del mare, domenica 4 settembre, che vedrà esibirsi Violante Placido e Musica Nuda, il duo composto da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti.

Arti visive, cinema, musica e teatro caratterizzano i luoghi del centro storico di Mendicino dove si terranno gli eventi di Radicamenti 2016: Piazza Municipio, il Museo della Seta, l’Anfiteatro San Giuseppe, Piazza Duomo, Palazzo Campagna e il Parco Fluviale.

Il programma giorno per giorno

Si parte dopodomani mercoledì 31 agosto in Piazza Municipio, dove, dalle 17.30 inizierà la prima delle visite guidate del festival che permetteranno di andare alla scoperta del centro storico e delle sue bellezze. Alle 18.30, organizzato dal Festival del fumetto “Le strade del paesaggio”, prenderà il via la residenza d’arte con il disegnatore Giulio Rincione – Batawap che terrà anche un corso di fumetto. La prima giornata di Radicamenti 2016 vedrà poi lo spettacolo di Anna Mazzamauro in “Nuda e cruda”, dalle 21.30 All’anfiteatro San Giuseppe, seguito poi dal concerto dei Coram Populo al Parco Fluviale.

Giovedì 1 settembre arriva il cinema al festival. A partire dalle 19.30, a Palazzo Campagna, si terrà un workshop con il regista Mimmo Calopresti a cui seguirà la proiezione del suo film “Uno per tutti” in Piazza San Giuseppe. Alle 22.30, in Piazza Duomo, il gran concerto di Eugenio Bennato.

Venerdì 2 settembre, sempre in Piazza San Giuseppe, verrà proiettato il film che Win Wenders ha realizzato in Calabria “Il Volo”. Poi tutti al Parco Fluviale per ascoltare la musica dei Tarantanova.

Il penultimo giorno di Radicamenti 2016, sabato 3 settembre, sarà il giorno dello spettacolo teatrale di Giorgi Tirabassi. All’Anfiteatro San Giuseppe, l’attore si esibirà in “Romantica”.

La chiusura sul Monte Cocuzzo con Musica Nuda

Per la chiusura del festival ci si sposta a Monte Cocuzzo, domenica 4 settembre, che sarà lo scenario naturale per il concerto di Violante Placido e di Musica Nuda, primo appuntamento della rassegna La Sila suona bee. Dopo una mattinata passata fra escursioni naturalistiche, sport e animazione, inizierà la musica che culminerà con l’esibizione dei tre artisti. Violante Placido, sotto il nome di Viola, porta sulla vetta appenninica il progetto musicale che cura dal 1998 e che l’ha portata a registrare due album e a molte esibizioni dal vivo.

Musica Nuda è il nome del sodalizio artistico che vede protagonisti Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Un’unione nata quasi per caso nel 2003 (la Magoni era rimasta senza un chitarrista all’ultimo minuto e ha chiesto al contrabbassista degli Avion Travel di accompagnarla in una esibizione), e che in tredici anni di collaborazione ha portato i due a realizzare più di mille concerti, produrre sei dischi in studio, due dischi live e un dvd.

La particolarità dell’esibizione dei Musica Nuda è che non esiste una scaletta definita per ogni tour ma Magoni e Spinetti cambiano i brani da eseguire a seconda delle suggestioni che il posto della loro esibizione crea. Alla conferenza, tra l’altro, si è ribadito che chi vuole raggiungere la vetta del monte può usufruire di un servizio navetta ( al costo di 2 euro con una bottiglia d’acqua in omaggio) in modo da arrivare a destinazione e godersi appieno lo scenario incredibile a quell’altura.

Workshop, visite guidate, dj set, danza e artisti di strada completano il ricco cartellone di Radicamenti 2016.

Il finanziamento regionale del festival

Il festival ha ricevuto il finanziamento regionale di cui all’Avviso pubblico Eventi culturali 2016; ha il patrocinio della Provincia di Cosenza e di Calabria Film commission in collaborazione con Fondazione Carical. Partnership culturali: Le Strade del Paesaggio, Archimedia, Trapobana e Portacenere teatro. Main sponsor di Radicamenti 2016 è Villa Pergamena; sponsor Gruppo Chiappetta, Preite, Regal garden ed Ecoservizi.

Tanti gli interventi, infine, che si sono alternati nel corso della presentazione. Dal “fare rete” dei sindaci fino alle esperienze degli attori e dei protagonisti che animeranno i pomeriggi e le notti di Mendicino.

Il sindaco Antonio Palermo, con la solita verve e la passione che lo contraddistingue, ha tenuto infatti a ringraziare davvero tutti. Anche quest’anno “Radicamenti” e Mendicino, attraverso il suo Festival, saranno al centro della cultura regionale.

Buon Festival a tutti.

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO

ore 17,30 Piazza Municipio

Visite guidate nel centro storico

ore 18,30 Museo della Seta

La seta e la storia di Mendicino

Workshop con il fumettista Giulio Rincione

ore 19,30 Piazza Municipio

Ritmi e suoni della nostra terra, le radici della tarantella

Corsi di danza tradizionale calabrese

ore 20,30 Piazza Municipio

Artisti di strada

ore 21,30 Anfiteatro San Giuseppe

Nuda e Cruda di Anna Mazzamauro

Spettacolo teatrale

ore 22,30 Parco fluviale

Coram Populo

Concerto di musica popolare

ore 23,30 Palazzo Campagna

Mario Scarpelli band

Live Music

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE

ore 9,00 – 18,00 Museo della Seta

Per le vie della seta

Laboratori artistici

ore 17,30 Piazza Municipio

Visite guidate nel centro storico

ore 18,30 Piazza Municipio

Ritmi e suoni della nostra terra, le radici della tarantella

Corsi di danza tradizionale calabrese

ore 19,30 Piazza Municipio

Artisti di strada

ore 19,30 Palazzo Campagna

Mimmo Calopresti incontra Mendicino

Workshop con il regista

ore 20,30 Piazzetta San Giuseppe

Uno per tutti di Mimmo Calopresti

Proiezione del film

ore 21,30 Anfiteatro San Giuseppe

Se son rose…Una storia che s-confina delicatamante

di Teresa Bruno

ore 22,30 Piazza Duomo

Eugenio Bennato in concerto

ore 23,30 Parco fluviale

911 band

Live Music

VENERDÌ 2 SETTEMBRE

ore 9,00 – 18,00 Museo della Seta

Per le vie della seta

Laboratori artistici

ore 16,30 Piazza Municipio

Laboratorio di fumetti per bambini (6-12 anni)

ore 17,30 Piazza Municipio

Visite guidate nel centro storico

ore 18,30 Piazza Municipio

Ritmi e suoni della nostra terra, le radici della tarantella

Corsi di danza tradizionale calabrese

ore 19,30 Piazza Municipio

Artisti di strada

ore 20,30 Piazzetta San Giuseppe

“Il volo” di Wim Wenders

Proiezione del film

ore 21,30 Piazza Municipio

Banda musicale Raimondo Reda

Concerto

ore 22,30 Parco Fluviale

Tarantanova

Concerto di Musica popolare

ore 23,30 Palazzo Campagna

Nostres

Live music

SABATO 3 SETTEMBRE

dalle 9 alle 13 Museo della Seta

Per le vie della seta

Laboratori artistici

ore 17,30 Visite guidate nel centro storico

ore 18,00 Palazzo Campagna

Da Paperino a Dylan Dog Incontro con il fumettista Giulio Rincione

Presentazione opere realizzate durante i laboratori Per le vie della seta

ore 18,30 Piazza Municipio

Ritmi e suoni della nostra terra, le radici della tarantella

Corsi di danza tradizionale calabrese

ore 19,30 Piazza Municipio

Artisti di strada

ore 20,30 Piazzetta San Giuseppe

Marcello di Mimma Nocelli

Proiezione del film

ore 21,30 Piazza Municipio

Banda musicale “Città di Mendicino”

Concerto

ore 22,00 Anfiteatro San Giuseppe

Romantica di Giorgio Tirabassi

Spettacolo teatrale

ore 23,30 Parco fluviale

Pippo Tocci e Antonio De Rose

Spettacolo musicale dal vivo

DOMENICA 4 SETTEMBRE

MONTE COCUZZO

dalle ore 9,00

Escursioni naturalistiche

Sport e animazione

dalle ore 12,00

Area food a km0

Musica e dj set

ore 14,00 Concerti

Violante Placido aka Viola

Musica Nuda – Petra Magoni e Ferruccio Spinetti

www.mendicinodascoprire.it

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info radicamenti@gmail.com

342 05 91 020