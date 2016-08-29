Presentato il cartellone del Festival Radicamenti 2016
Dal 31 agosto al 4 settembre il festival di Mendicino unisce arti visive, cinema, musica e teatro, fino al concerto sulla vetta di Monte Cocuzzo
29 Agosto 2016 - 17:47 | di Vincenzo Comi
Ritorna Radicamenti – Festa della seta. Ieri la conferenza stampa di presentazione dell’intero cartellone al Museo della Seta. “Sul filo delle emozioni” è il sottotitolo del festival che si svolge a Mendicino, quest’anno dal 31 agosto al 4 settembre, organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Palermo.
Insieme al sindaco ed agli organizzatori anche i diversi sponsor, i direttori artistici che hanno collaborato all’iniziativa, da Giampaolo Calabrese a Luca Scornaienchi, fino ai sindaci di Pedace, di Carolei e di Cerisano. Non a caso, per come emerso anche durante la stessa conferenza, Radicamenti non si vuole chiudere tra le mura dal paese. Bensì allargare il raggio d’azione, condividere emozioni,; come un filo di seta, appunto, che dal passato arriva al futuro vivendo e facendo vivere tradizioni, passato e riscoperta delle radici e dell’identità che aiutano a costruire il presente e le basi per il dopo.
Tanti gli eventi previsti nel cartellone di Radicamenti 2016 che chiuderà con il suggestivo concerto gratuito che si terrà sulla vetta di Monte Cocuzzo, a ben 1540 metri d’altezza sul livello del mare, domenica 4 settembre, che vedrà esibirsi Violante Placido e Musica Nuda, il duo composto da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti.
Arti visive, cinema, musica e teatro caratterizzano i luoghi del centro storico di Mendicino dove si terranno gli eventi di Radicamenti 2016: Piazza Municipio, il Museo della Seta, l’Anfiteatro San Giuseppe, Piazza Duomo, Palazzo Campagna e il Parco Fluviale.
Il programma giorno per giorno
Si parte dopodomani mercoledì 31 agosto in Piazza Municipio, dove, dalle 17.30 inizierà la prima delle visite guidate del festival che permetteranno di andare alla scoperta del centro storico e delle sue bellezze. Alle 18.30, organizzato dal Festival del fumetto “Le strade del paesaggio”, prenderà il via la residenza d’arte con il disegnatore Giulio Rincione – Batawap che terrà anche un corso di fumetto. La prima giornata di Radicamenti 2016 vedrà poi lo spettacolo di Anna Mazzamauro in “Nuda e cruda”, dalle 21.30 All’anfiteatro San Giuseppe, seguito poi dal concerto dei Coram Populo al Parco Fluviale.
Giovedì 1 settembre arriva il cinema al festival. A partire dalle 19.30, a Palazzo Campagna, si terrà un workshop con il regista Mimmo Calopresti a cui seguirà la proiezione del suo film “Uno per tutti” in Piazza San Giuseppe. Alle 22.30, in Piazza Duomo, il gran concerto di Eugenio Bennato.
Venerdì 2 settembre, sempre in Piazza San Giuseppe, verrà proiettato il film che Win Wenders ha realizzato in Calabria “Il Volo”. Poi tutti al Parco Fluviale per ascoltare la musica dei Tarantanova.
Il penultimo giorno di Radicamenti 2016, sabato 3 settembre, sarà il giorno dello spettacolo teatrale di Giorgi Tirabassi. All’Anfiteatro San Giuseppe, l’attore si esibirà in “Romantica”.
La chiusura sul Monte Cocuzzo con Musica Nuda
Per la chiusura del festival ci si sposta a Monte Cocuzzo, domenica 4 settembre, che sarà lo scenario naturale per il concerto di Violante Placido e di Musica Nuda, primo appuntamento della rassegna La Sila suona bee. Dopo una mattinata passata fra escursioni naturalistiche, sport e animazione, inizierà la musica che culminerà con l’esibizione dei tre artisti. Violante Placido, sotto il nome di Viola, porta sulla vetta appenninica il progetto musicale che cura dal 1998 e che l’ha portata a registrare due album e a molte esibizioni dal vivo.
Musica Nuda è il nome del sodalizio artistico che vede protagonisti Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Un’unione nata quasi per caso nel 2003 (la Magoni era rimasta senza un chitarrista all’ultimo minuto e ha chiesto al contrabbassista degli Avion Travel di accompagnarla in una esibizione), e che in tredici anni di collaborazione ha portato i due a realizzare più di mille concerti, produrre sei dischi in studio, due dischi live e un dvd.
La particolarità dell’esibizione dei Musica Nuda è che non esiste una scaletta definita per ogni tour ma Magoni e Spinetti cambiano i brani da eseguire a seconda delle suggestioni che il posto della loro esibizione crea. Alla conferenza, tra l’altro, si è ribadito che chi vuole raggiungere la vetta del monte può usufruire di un servizio navetta ( al costo di 2 euro con una bottiglia d’acqua in omaggio) in modo da arrivare a destinazione e godersi appieno lo scenario incredibile a quell’altura.
Workshop, visite guidate, dj set, danza e artisti di strada completano il ricco cartellone di Radicamenti 2016.
Il finanziamento regionale del festival
Il festival ha ricevuto il finanziamento regionale di cui all’Avviso pubblico Eventi culturali 2016; ha il patrocinio della Provincia di Cosenza e di Calabria Film commission in collaborazione con Fondazione Carical. Partnership culturali: Le Strade del Paesaggio, Archimedia, Trapobana e Portacenere teatro. Main sponsor di Radicamenti 2016 è Villa Pergamena; sponsor Gruppo Chiappetta, Preite, Regal garden ed Ecoservizi.
Tanti gli interventi, infine, che si sono alternati nel corso della presentazione. Dal “fare rete” dei sindaci fino alle esperienze degli attori e dei protagonisti che animeranno i pomeriggi e le notti di Mendicino.
Il sindaco Antonio Palermo, con la solita verve e la passione che lo contraddistingue, ha tenuto infatti a ringraziare davvero tutti. Anche quest’anno “Radicamenti” e Mendicino, attraverso il suo Festival, saranno al centro della cultura regionale.
Buon Festival a tutti.
MERCOLEDÌ 31 AGOSTO
ore 17,30 Piazza Municipio
Visite guidate nel centro storico
ore 18,30 Museo della Seta
La seta e la storia di Mendicino
Workshop con il fumettista Giulio Rincione
ore 19,30 Piazza Municipio
Ritmi e suoni della nostra terra, le radici della tarantella
Corsi di danza tradizionale calabrese
ore 20,30 Piazza Municipio
Artisti di strada
ore 21,30 Anfiteatro San Giuseppe
Nuda e Cruda di Anna Mazzamauro
Spettacolo teatrale
ore 22,30 Parco fluviale
Coram Populo
Concerto di musica popolare
ore 23,30 Palazzo Campagna
Mario Scarpelli band
Live Music
GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE
ore 9,00 – 18,00 Museo della Seta
Per le vie della seta
Laboratori artistici
ore 17,30 Piazza Municipio
Visite guidate nel centro storico
ore 18,30 Piazza Municipio
Ritmi e suoni della nostra terra, le radici della tarantella
Corsi di danza tradizionale calabrese
ore 19,30 Piazza Municipio
Artisti di strada
ore 19,30 Palazzo Campagna
Mimmo Calopresti incontra Mendicino
Workshop con il regista
ore 20,30 Piazzetta San Giuseppe
Uno per tutti di Mimmo Calopresti
Proiezione del film
ore 21,30 Anfiteatro San Giuseppe
Se son rose…Una storia che s-confina delicatamante
di Teresa Bruno
ore 22,30 Piazza Duomo
Eugenio Bennato in concerto
ore 23,30 Parco fluviale
911 band
Live Music
VENERDÌ 2 SETTEMBRE
ore 9,00 – 18,00 Museo della Seta
Per le vie della seta
Laboratori artistici
ore 16,30 Piazza Municipio
Laboratorio di fumetti per bambini (6-12 anni)
ore 17,30 Piazza Municipio
Visite guidate nel centro storico
ore 18,30 Piazza Municipio
Ritmi e suoni della nostra terra, le radici della tarantella
Corsi di danza tradizionale calabrese
ore 19,30 Piazza Municipio
Artisti di strada
ore 20,30 Piazzetta San Giuseppe
“Il volo” di Wim Wenders
Proiezione del film
ore 21,30 Piazza Municipio
Banda musicale Raimondo Reda
Concerto
ore 22,30 Parco Fluviale
Tarantanova
Concerto di Musica popolare
ore 23,30 Palazzo Campagna
Nostres
Live music
SABATO 3 SETTEMBRE
dalle 9 alle 13 Museo della Seta
Per le vie della seta
Laboratori artistici
ore 17,30 Visite guidate nel centro storico
ore 18,00 Palazzo Campagna
Da Paperino a Dylan Dog Incontro con il fumettista Giulio Rincione
Presentazione opere realizzate durante i laboratori Per le vie della seta
ore 18,30 Piazza Municipio
Ritmi e suoni della nostra terra, le radici della tarantella
Corsi di danza tradizionale calabrese
ore 19,30 Piazza Municipio
Artisti di strada
ore 20,30 Piazzetta San Giuseppe
Marcello di Mimma Nocelli
Proiezione del film
ore 21,30 Piazza Municipio
Banda musicale “Città di Mendicino”
Concerto
ore 22,00 Anfiteatro San Giuseppe
Romantica di Giorgio Tirabassi
Spettacolo teatrale
ore 23,30 Parco fluviale
Pippo Tocci e Antonio De Rose
Spettacolo musicale dal vivo
DOMENICA 4 SETTEMBRE
MONTE COCUZZO
dalle ore 9,00
Escursioni naturalistiche
Sport e animazione
dalle ore 12,00
Area food a km0
Musica e dj set
ore 14,00 Concerti
Violante Placido aka Viola
Musica Nuda – Petra Magoni e Ferruccio Spinetti
www.facebook.com/Radicamenti
info radicamenti@gmail.com
342 05 91 020
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