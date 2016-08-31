Secondo giorno di eventi a Mendicino per il festival Radicamenti nel segno di Mimmo Calopresti ed Eugenio Bennato ma non solo. Dopo lo spettacolo di Anna Mazzamauro e i concerti di Coram Populo e Mario Scarpelli band, il secondo giorno riparte da Piazza Municipio.

Il secondo giorno di Radicamenti 2016 inizia alle 9 al Museo della Seta dove, fino alle 18, si terranno i laboratori artistici di “Per le vie della Seta”. Anche per la giornata numero due del festival saranno tre gli appuntamenti in Piazza Municipio.

Alle 17.30 via alle visite guidate nel centro storico; a seguire, dalle 18.30, “Ritmi e suoni della nostra terra, le radici della tarantella”, corsi di danza tradizionale calabrese e, alle 19.30, l’esibizione degli artisti di strada.

Alle 19.30 workshop “Mimmo Calopresti incontra Mendicino” che vede il regista protagonista a Palazzo Campagna. Con lui gli attori Rita De Donato e Carlo Gallo che hanno recitato per il regista nel film “Uno per tutti”.

In Piazzetta San Giuseppe, a partire dalle 20.30, ci sarà la proiezione del film “Uno per tutti” per la regia di Mimmo Calopresti con Fabrizio Ferracane, Giorgio Panariello, Thomas Trabacchi, Isabella Ferrari, Lorenzo Baroni e la cosentina Rita De Donato (nella foto).

Teatro, concerto di Eugenio Bennato e 911 band in serata

Il teatro ritorna anche nella seconda giornata di Radicamenti con “Se son rose… Una storia che s-confina delicatamente” di Teresa Bruno che andrà in scena dalle 21.30 all’Anfiteatro San Giuseppe. Lo spettacolo, prodotto da Zahir, vede protagonisti ragazzi italiani, ragazzi degli Sprar (Sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati), e persone diversamente abili, dando vita ad uno spettacolo poetico frutto dell’incontro e dello scambio tra diverse identità. Nella splendida Piazza Duomo, alle 22.30, si balla con il concerto del grande Eugenio Bennato e il secondo giorno del festival si chiude con l’esibizione live dei 911 band al Parco Fluviale.