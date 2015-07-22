Presentato il DVNO Festival, l’evento dell’estate calabrese!

Dodici ore di musica no stop. Dalle 18 alle 6 del mattino. Sette special guest internazionali insieme per l’evento dell’estate calabrese.

Per la prima volta a Reggio Calabria si terrà il Festival di musica elettronica con ospiti tra i più apprezzati a livello europeo.

Il 31 Luglio 2015 sarà una data che difficilmente dimenticheranno i giovani reggini.

Si terrà infatti il DVNO Electronic Southern Festival!

La conferenza stampa a Palazzo San Giorgio

Nella mattinata di oggi si è tenuta, all’interno di palazzo S.Giorgio, la conferenza stampa di presentazione, moderata da Franco Arcidiaco, del primo festival culturale dedicato alla musica elettronica e alle arti visive.

“Mettere insieme cosi tante forze giovani non è semplice – spiega Demetrio Delfino, presidente del Consiglio Comunale – L’evento DVNO è stato fortemente voluto dal Comune che ha aiutato i promoter nella logistica e nell’organizzazione di un grandissimo evento che si terrà all’interno del Parco Ecolandia, un sito sul quale l’amministrazione comunale sta impiegando molte energie per renderlo sempre più fruibile soprattutto ai giovani.”

Due palchi: musica EDM e Techno

All’interno del DVNO Festival, patrocinato della Regione Calabria, dal Comune e dalla Provincia di Reggio Calabria, si terranno anche due stage, uno dedicato alla musica EDM e un altro dedicato alla musica Techno, con l’esibizione live dei migliori deejay locali e, in seconda serata, delle Guests star internazionali.

“Vogliamo rilanciare l’immagine del nostro territorio e in particolare quella del Parco Ecolandia – spiega Marco Parisi del DVNO Festival – Siamo un gruppo di ragazzi che organizza eventi e abbiamo impiegato tutte le nostre energie per creare un unico grande evento con 7 ospiti internazionali tutti a Reggio nella stessa sera. Siamo riusciti a mettere d’accordo tante e tante teste e perché no, anche il turismo. Proprio due giorni fa un gruppo di ragazzi croati ed un altro di giovani inglesi hanno acquistato i biglietti. Siamo contenti perché abbiamo riunito dieci gruppi che solitamente animano la movida reggina e calabrese per creare insieme un evento unico.”

Gli ospiti internazionali del Main Stage

Promise Land, Djs From Mars, Rudeejay, Paul Richard, Alex Guesta, animeranno il Main Stage EDM mentre Kaiser (Etruria Beat) e Regen (Ilian Tape) effettueranno il loro live nel Frame Stage dedicato alla musica techno che vanta un impianto audio della Void Acustic. Questi sono solo alcuni dei “Big” che si esibiranno su un palcoscenico inedito, per la musica elettronica, ma che offre una cornice suggestiva a un evento davvero da non perdere.

“Siamo estremamente felici per il contributo organizzativo e la vicinanza che il Comune sta dimostrando – afferma il presidente dell’associazione DVNO e promoter della Famous Giovanni Alvaro – Il DVNO rappresenta un evento unico perchè non ci sono mai stati prima nel sud Italia festival simili a questo. L’augurio è che questo evento possa servire da traino per il futuro turistico della città con l’organizzazione di numerosi eventi.

L’organizzazione e i promoter coinvolti

La grande risonanza dell’evento, con annessi effetti speciali, ha richiesto un’organizzazione di alto livello: la grande macchina organizzativa del DVNOfestival comprende, infatti, i migliori promoters della città (Rcb, Mood Eventi, Famous, Frame, Wow, Wait Event, Shaissè, PJ, Made in Italy, Reform), della provincia e anche di Messina, tutti dai venti ai trent’anni e con importanti esperienze nel campo della nightlife.

“I ragazzi ai quali ci siamo affiancati con stima ed ammirazione rincuorano il lavoro quotidiano – spiega Marcello Spagnolo, responsabile comunicazione del Parco Ecolandia – Grazie alla loro energia passano tutte le fatiche. Ecolandia sta andando avanti con molta cautela. Negli ultimi anni abbiamo affrontato prima una fase di recupero a seguito degli otto incendi del primo anno. Ristabilito l’ordine abbiamo fatto piccoli investimenti. Oltre 6000 bambini hanno visitato il parco. Successivamente abbiamo deciso che il parco poteva avere una vera connotazione più concreta con l’organizzazione di grandi eventi. Ecolandia è il posto ideale per realizzare i grandi eventi essendo un vero e proprio terrazzo sullo stretto.”

Il festival vedrà come media partner CityNow.it e Iamu.it.