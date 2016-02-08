City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Presentato il direttivo di Incontriamoci sempre

Si è riunito il nuovo direttivo dell'associazione di volontariato Incontriamoci Sempre: nominato anche un presidente onorario

08 Febbraio 2016 - 09:56 | di Redazione

Immagine simbolica di fiducia e amicizia per l'associazione di volontariato Incontriamoci Sempre

Domenica 7 febbraio si e’ riunito il nuovo direttivo dell’Associazione Incontriamoci Sempre per il volontariato, il nuovo direttivo e’ composto da Pino Strati, Marco Mauro, Mirella Coniglio, Agostino Cotrupi, Domenico Russo.

Presidente dell’associazione e’ Pino Strati, il direttivo e l’assemblea dei soci ha eletto presidente onorario Mimmo Cavallaro, grande amico dell’associazione che nel corso degli anni ha condiviso moltissimi momenti culturali, sociali ed iniziative legate alla solidarieta’, un grande feeling intercorso in questi anni tra il popolare Mimmo e l’associazione.

Il direttivo ha discusso delle molteplici iniziative in cantiere e sui temi della solidarietà che si intende intraprendere, visto il grande bisogno di sostegno sociale ed economico in molte fasce di cittadini Reggini e Calabresi.

L’associazione condivide le iniziative e le attivita’ del CSV due mari di Reggio C.,il direttivo ha discusso del progetto per la creazione di uno sportello solidale a livello legale e medico-specialistico.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Incontriamoci SempreMimmo Cavallaro Sociale
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?