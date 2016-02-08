Presentato il direttivo di Incontriamoci sempre

Domenica 7 febbraio si e’ riunito il nuovo direttivo dell’Associazione Incontriamoci Sempre per il volontariato, il nuovo direttivo e’ composto da Pino Strati, Marco Mauro, Mirella Coniglio, Agostino Cotrupi, Domenico Russo.

Presidente dell’associazione e’ Pino Strati, il direttivo e l’assemblea dei soci ha eletto presidente onorario Mimmo Cavallaro, grande amico dell’associazione che nel corso degli anni ha condiviso moltissimi momenti culturali, sociali ed iniziative legate alla solidarieta’, un grande feeling intercorso in questi anni tra il popolare Mimmo e l’associazione.

Il direttivo ha discusso delle molteplici iniziative in cantiere e sui temi della solidarietà che si intende intraprendere, visto il grande bisogno di sostegno sociale ed economico in molte fasce di cittadini Reggini e Calabresi.

L’associazione condivide le iniziative e le attivita’ del CSV due mari di Reggio C.,il direttivo ha discusso del progetto per la creazione di uno sportello solidale a livello legale e medico-specialistico.