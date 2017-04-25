Presentato il musical ‘Inside Out’
Il 27 aprile alle 20.30 al Teatro Cilea va in scena il musical interattivo dell'Associazione Allegra Tribù, in collaborazione con l'Unicef che riceverà parte dell'incasso
25 Aprile 2017 - 13:35 | di Federica Geria
In collaborazione con l’Unicef, al Teatro “Francesco Cilea” il 27 aprile ore 20.30 il nuovo musical interattivo
Tutto pronto per “Inside Out” il musical interattivo dell’Associazione “Allegra Tribù”. L’evento, presentato al Comune di Reggio Calabria, ha visto la partecipazione di Emiliano Imbalzano consigliere comunale, Giorgio Casella presidente “Allegra Tribù”, Nadia Labate regista e Loredana Porcino coordinatrice evento. In sala presenti anche tutti gli attori ed i protagonisti dello spettacolo.
“Parte dell’incasso sarà devoluto all’Unicef”. Esordisce cosi Giorgio Casella che aggiunge: “ringrazio il presidente l’Unicef del presidente Pietro Marino per la preziosa collaborazione e l’amministrazione comunale nelle persone di Emiliano Imbalzano e Nicola Paris che ci stanno sostenendo”.
I tagliandi d’ingresso potranno essere acquistati presso “Allegra Tribù sul Viale Aldo Moro traversa Neri e New Taxi corso Garibaldi 330.
Le interviste complete al seguente link https://www.facebook.com/immedialive/videos/1912219819063380
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