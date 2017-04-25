Presentato il musical ‘Inside Out’

In collaborazione con l’Unicef, al Teatro “Francesco Cilea” il 27 aprile ore 20.30 il nuovo musical interattivo

Tutto pronto per “Inside Out” il musical interattivo dell’Associazione “Allegra Tribù”. L’evento, presentato al Comune di Reggio Calabria, ha visto la partecipazione di Emiliano Imbalzano consigliere comunale, Giorgio Casella presidente “Allegra Tribù”, Nadia Labate regista e Loredana Porcino coordinatrice evento. In sala presenti anche tutti gli attori ed i protagonisti dello spettacolo.

“Parte dell’incasso sarà devoluto all’Unicef”. Esordisce cosi Giorgio Casella che aggiunge: “ringrazio il presidente l’Unicef del presidente Pietro Marino per la preziosa collaborazione e l’amministrazione comunale nelle persone di Emiliano Imbalzano e Nicola Paris che ci stanno sostenendo”.