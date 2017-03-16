Presentazione Baticòs, piano strategico del Bio-Distretto

A un anno dalla nascita del Comitato Promotore del Bio-Distretto dell’Alto Cosentino, costituitosi ufficialmente il 31 Agosto 2016, con il nome di Baticòs e in occasione dell’apertura dello Sportello Informativo per la conversione al biologico, siamo lieti di invitarLa alla conferenza stampa di presentazione del piano strategico del Bio-Distretto e della sua programmazione territoriale e di un bilancio dell’attività svolta fino ad oggi.

Chi fa parte del Bio-Distretto

Fanno parte del Bio-Distretto agricoltori e aziende biologiche, aziende di trasformazione nella filiera agro-alimentare e di ristorazione, Associazioni di Agricoltura Sociale, Ambiente e Salute, Turismo naturalistico e bio-fattorie, Amministrazioni Comunali.

Il Piano d’azione di Baticòs prevede il consolidamento del Bio-distretto a livello territoriale e regionale, in sinergia e collegamento con AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) INNER (rete internazionale dei Bio-distretti) e le realtà e azioni che in ambito nazionale ed internazionale si muovono nella comune direzione di un modello di sviluppo sostenibile, dal punto di vista ambientale, etico, economico. Il Piano strategico prevede tutte le azioni mirate a favorire l’associazionismo dei micro-produttori verso produzione biologica, commercio a filiera corta, multifunzionalità dell’azienda (o abitazione) agricola, destagionalizzazione del turismo e incremento del turismo rurale.

La conferenza stampa si terrà in Piazza Santa Maria dei Fiori, nei locali dello Sportello Informativo per la conversione all’Agricoltura Biologica, presso il Circolo Pensionati e Ancescao, alle ore 17.00.

I partecipanti alla conferenza stampa

Saranno presenti oltre al Consiglio Direttivo dell’Associazione e i soci, sindaci, istituzioni e per la Regione Calabria il consigliere Mauro D’Acri, con delega all’Agricoltura e il delegato per l’ARSAC (Azienda Regionale Sviluppo Agricoltura Calabrese), Francesco Perrone.