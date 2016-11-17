Presentazione di ‘Booomm!’, brano della band cosentina Twist Contest
Il 18 novembre al Bside Live Music Club la band cosentina Twist Contest presenta dal vivo Booomm!, primo disco uscito per La Lumaca Dischi
17 Novembre 2016 - 12:54 | di Federica Geria
Verrà presentato per la prima volta dal vivo il prossimo 18 novembre al Bside Live Music Club: Booomm! il primo long playing della band cosentina Twist Contest, uscito agli inizi di novembre per La Lumaca Dischi.
Sul palco oltre alla formazione storica capitanata da Tony Perri alla voce e chitarra ed Emanuele Gallo al basso, suoneranno Dario Della Rossa alle tastiere, Massimo Palermo alla batteria, Giuseppe Oliveto al trombone e Luigi Paese alla tromba.
Un disco maturato in dieci anni di live
Un disco maturato sui palchi di tutta Italia, dopo un decennio di attività live, dimensione questa, da sempre privilegiata dalla band calabrese.
Nel nome un dichiarato omaggio al “cult” di Quentin Tarantino: Pulp Fiction per atmosfere ed ironia sottile e mai banale.
Nelle orecchie e nei suoni una forte passione per il rock’n’ roll, che costituisce la matrice principale del loro mood sonoro: una miscela esplosiva fra i The Clash e Chuck Berry.
Le dieci tracce dell’album
Dieci tracce in cui le contaminazioni arrivano prestissimo: i ritmi in levare, lo ska, il twist e il reggae’n roll. Tutto centrifugato in una potenza sonora che fa centro al primo colpo.
La scrittura è carnale, spesso focalizzata sulla narrazione del rapporto di coppia e i sentimenti fortissimi che la attraversano.
Non mancano però i divertissement, uno su tutti: Pasquetta, un inno alla condivisione spensierata, alla socialità spinta e libertaria.
Restituiscono la presa emozionale in questo primo lavoro che dal vivo, sul palcoscenico sfoggiano, dando il meglio di sè, perchè la loro musica è soprattutto una festa, un party da condividere con il pubblico.
ETICHETTA La Lumaca Dischi
PRODOTTO da Twist Contest e la Lumaca Dischi
DISTRIBUZIONE GOODFELLAS
PROMO: Ester Apa // 340.8288293
daccapocreativeagency@gmail.com
www.facebook.com/TwistContestOfficialPage
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