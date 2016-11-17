Promosso congiuntamente dal Liceo Classico “Tommaso Campanella”, dall’Associazione Culturale Anassilaos e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica delegazione “Columna Rhegina” si terrà venerdì 18 novembre presso l’Aula Magna del Liceo Classico alle ore 17,00 la presentazione del volume “Claudio Tolemeo/Armonica con il Commentario di Porfirio” curato da Massimo Raffa (Bompiani Il Pensiero Occidentale), noto studioso di musica antica a livello internazionale. L’autore del trattato Claudio Tolomeo o Tolemeo (Κλαύδιος Πτολεμαῖος), è stato astrologo, astronomo, geografo greco di epoca imperiale e visse e lavorò ad Alessandria d’Egitto nel I secolo d.C. Nel suo trattato astronomico, conosciuto come Almagesto delineò quel modello geocentrico del sistema solare , il cosiddetto sistema tolemaico, che rimase punto di riferimento in Occidente fino alle scoperte di Copernico e Galilei. Si occupò anche di geografia, ottica, astrologia – ai suoi tempi ancora considerata una scienza – e di teoria musicale con l’Armonica che costituisce il documento forse più completo sulla teoria musicale del mondo antico che tante riflessioni aveva dedicato alla musica. Scritto forse verso la fine della sua vita, il trattato si presenta come la summa di circa sei secoli di storia dell’armonica e propone un nuovo equilibrio in cui alla ragione e alla percezione vengono riconosciute prerogative distinte e complementari. L’opera si conclude, in un grande sforzo di sistemazione enciclopedica, con una serie di analogie tra l’armonica e la psicologia, l’etica, la politica, l’astronomia.