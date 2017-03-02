Continua ‘Il mese del genere’ con ‘Diari a confronto’

Nell’ambito dell’iniziativa “Il mese del genere” organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione e alla Commissione Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria è stato presentato presso la sala conferenze del palazzo Corrado Alvaro il libro “Diari a confronto”, scritto dal caporedattore vaticanista del Tg2 Enzo Romeo, intervenuto a Reggio Calabria per l’occasione.

Il testo mette a confronto i diari di due giovani donne – Anna Frank ed Etty Hillesum – diventate vittime dell’insensata macchina omicida messa in atto dal Nazismo, durante la Seconda guerra mondiale.

Il volume è costituito da una parte introduttiva che evidenzia i parallelismi nelle vite di queste due ragazze che mai si conobbero, ma che hanno affrontato identiche situazioni di vita.

Si tratta di una vera e propria antologia che raccoglie, suddivise per argomenti, le pagine di diario nelle quali Anna e Etty hanno scritto sull’amicizia e l’amore, sul cuore e la mente, su Dio e la donna. Ciò che prevale è la grande forza d’animo e coraggio nell’affrontare una vita difficile, una iniezione di speranza nonostante le avversità del destino

I testi dei due diari sono stati tradotti da Stefano Musilli.

Alla discussione sul tema hanno partecipato tra l’altro i ragazzi e i docenti dell’ Istituto Vittorino da Feltre Carducci, e del liceo umanistico Tommaso Gulli oltrechè dell’istituto Panella Vallauri