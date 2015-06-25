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Presentazione del libro ‘Il posto illuminato’ di Andrea D’Amico

Sabato 27 giugno l'associazione Leggendo tra le righe presenta il racconto di Andrea D'Amico, vincitore della sezione Racconto Inedito del premio All'in Sud

25 Giugno 2015 - 11:42 | di Federica Geria

Locandina della presentazione de Il posto illuminato di Andrea D'Amico del 27 giugno

Sabato 27 giugno, alle ore 19:00, presso la Fermata Centotrentasette Wine&Food, l’Associazione Culturale “Leggendo tra le righe” presenta il libro “Il posto illuminato” di Andrea D’Amico (Disoblio Edizioni). Alla presentazione interverranno: Marisa Larosa (Leggendo tra le righe), Mattia Milea (Docente d’Istruzione Superiore e Università per Mediatori Linguistici di Catona), Salvatore Bellantone (Editore). Sarà presente l’Autore.

L’opera, vincitrice della sezione “Racconto Inedito” del 2° Premio Letterario All’in Sud, narra la storia di Giuseppe, giovane meridionale partito per la guerra e ritornato nella propria terra dopo una vita intera, infatuato da un unico pensiero: incontrare la bellissima Maria.

ANDREA DAMICO (Reggio Calabria, 15 Maggio1983), ha collaborato con la redazione de “Il Quotidiano della Calabria” tra il 2006 e il 2007. Dal 2008 vive e lavora in provincia di Salerno. Nel 2010 ha conseguito la laurea specialistica in Giurisprudenza presso lUniversità Mediterranea di Reggio Calabria.

Il posto illuminato, libro di Andrea D'Amico (Disoblio Edizioni)

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