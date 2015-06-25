Presentazione del libro ‘Il posto illuminato’ di Andrea D’Amico

Sabato 27 giugno, alle ore 19:00, presso la Fermata Centotrentasette Wine&Food, l’Associazione Culturale “Leggendo tra le righe” presenta il libro “Il posto illuminato” di Andrea D’Amico (Disoblio Edizioni). Alla presentazione interverranno: Marisa Larosa (Leggendo tra le righe), Mattia Milea (Docente d’Istruzione Superiore e Università per Mediatori Linguistici di Catona), Salvatore Bellantone (Editore). Sarà presente l’Autore.

L’opera, vincitrice della sezione “Racconto Inedito” del 2° Premio Letterario All’in Sud, narra la storia di Giuseppe, giovane meridionale partito per la guerra e ritornato nella propria terra dopo una vita intera, infatuato da un unico pensiero: incontrare la bellissima Maria.

ANDREA D’AMICO (Reggio Calabria, 15 Maggio1983), ha collaborato con la redazione de “Il Quotidiano della Calabria” tra il 2006 e il 2007. Dal 2008 vive e lavora in provincia di Salerno. Nel 2010 ha conseguito la laurea specialistica in Giurisprudenza presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.