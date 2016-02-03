Presentazione del libro ‘Noi gli uomini di Falcone’
Il generale dei Carabinieri Angiolo Pellegrini presenta il suo libro sulla lotta alla mafia palermitana, con il sostituto procuratore Giuseppe Lombardo
03 Febbraio 2016 - 13:42 | di Federica Geria
Venerdì, 5 febbraio alle ore 17:00, presso la Sala Conferenze del Palazzo della Corrado Alvaro, il Generale dei Carabinieri, Angiolo Pellegrini, tra i protagonisti della lotta alla mafia palermitana negli anni roventi caratterizzari dalle “stragi”, presenterà il suo libro: “Noi gli uomini di Falcone. La guerra che ci impedirono di vincere.
“
L’introduzione sarà curata dal Presidente della Provincia Giuseppe Raffa e dall’Assessore alla cultura, Dr. Eduardo Lamberti-Castronuovo.
Relazionerà il Sostituto procuratore della Dda di Reggio Calabria, Dr. Giuseppe Lombardo e concluderà i lavori lo stesso autore.
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