Presentazione del libro ‘Verso Emmaus-quasi un giornale di bordo’

Rinviata a causa delle avverse condizioni del tempo si terrà mercoledì 9 dicembre alle ore 17,00 presso la Chiesa di San Giorgio al Corso, nel corso di un incontro promosso congiuntamente con la Chiesa di San Giorgio al Corso, la Sezione reggina dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, la Sotto Sezione reggina dell’U.N.I.T.A.L.S.I., l’Associazione Portatori della Vara e l’Associazione Anassilos, la presentazione del libro di Rosa-rio Pietropaolo “Verso Emmaus-quasi un giornale di bordo” (Luigi Pellegrini Editore). Interverranno Mons. Filippo Curatola e il Dott. Domenico Nunnari (giornalisti); l’Editore dott. Walter Pellegrini. Porerano i saluti Don Antonio Santoro, Parroco della Chiesa di San Giorgio al Corso; Avv. Aldo Porcelli, Preside della Sezione reggina dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme; Dott. Fabrizio Scotto, Presidente della Sottosezione reggina dell’U.N.I.T.A.L.S.I.; Dott. Gaetano Surace, Presidente Associazione Portatori della Vara; Dott. Stefano Iorfida, Presidente Associazione Anassilaos. La lettura di alcune liriche presenti nel volume sarà a cura di Pina De Felice, Lilly Arcudi, Giacomo Marcianò, Antonella Postorino di Anassilaos.