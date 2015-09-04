Presentazione del volume di Gennaro Mollo dal titolo Il mio paese

Lunedì 7 settembre nella sala consiliare di Fagnano Castello si presenta il volume di Gennaro Mollo dedicato a usi, costumi, tradizioni e leggende del paese

Lunedì 7 settembre 2015, alle ore 16.00, a Fagnano Castello (Cosenza), nella sala consiliare, sarà presentato il volume di Gennaro Mollo dal titolo Il mio paese Origini, usi, costumi, tradizioni, storia, leggende, aneddoti, fede, curiosità, filastrocche (Publiepa edizioni).

Interverranno, all’iniziativa, moderata dallo scrivente, oltre all’autore, Antonio Grosso La Valle, presidente consorzio Pro loco Riviera dei Cedri; Franco Tarsitano, docente in pensione; Domenico Re, Deputazione di Storia Patria per la Calabria; Pino De Rose, editore e Giuseppe Giudiceandrea, consigliere Regionale della Calabria.

Il volume di Gennaro Mollo rappresenta un riferimento importante per comprendere usi, costumi e tradizioni legate a Fagnano Castello, cittadina nota per il suo inestimabile patrimonio naturalistico.

Mollo ha incontrato per la sua “ricerca” moltissime persone del luogo ricevendo emozioni e ricordi che grazie a questa pubblicazione saranno da oggi patrimonio comune.