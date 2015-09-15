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Presentazione libro ‘I social network’ di Giuliana Sorci

Il saggio di Giuliana Sorci sui nuovi sistemi di sorveglianza e controllo sociale è presentato dall'autrice al csoa Cartella, con trash party a seguire

15 Settembre 2015 - 13:20 | di Federica Geria

Copertina del libro I social network di Giuliana Sorci

VENERDÌ 18 SETTEMBRE AL CARTELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “I SOCIAL NETWORK” A SEGUIRE TRASH PARTY

L’avvento dei Social network insieme alla diffusione di tecnologie informatiche e di telecomunicazioni sempre più evolute, ha condizionato notevolmente la nostra società, con delle inevitabili conseguenze di cui purtroppo ancora non abbiamo piena consapevolezza. Nonostante le grandi e diverse potenzialità e possibilità di impiego, l’influenza di questi potentissimi sistemi di comunicazione ha prodotto anche “nuovi sistemi di sorveglianza e di controllo sociale”, come appunto sottolineato nell’inquietante sottotitolo del volume “I social network” di Giuliana Sorci che sarà presentato dalla stessa autrice venerdì 18 settembre al c.s.o.a. “A. Cartella” a partire dalle ore 18.30.

L’autrice, attivista palermitana laureata in Scienze politiche e relazioni internazionali presso l’Università di Pisa, ha altresì conseguito la laurea specialistica in Storia e civiltà (sempre presso l’ateneo pisano) presentando la tesi da cui è tratto questo saggio, con la quale si è classificata seconda all’edizione 2014 del Premio dedicato alla memoria di Matteo Muzzetto, presso l’Università di Pisa.

Durante gli studi, Giuliana non si è dedicata solamente ai libri e all’impegno sociale, iniziando a muovere i primi passi come dj nella scena underground pisana con il nome d’arte di Miss Thunderpussycat. Così, dopo la consueta cena sociale che caratterizza i vari appuntamenti al Cartella, proporrà anche a noi le sue selezioni musicali, orientate a riscoprire in chiave fortemente ironica e critica, le sonorità più in voga negli anni 80.

Locandina della presentazione del libro I social network di Giuliana Sorci al csoa Cartella, con trash party

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