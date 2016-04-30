Presentazione libro ‘Sono morto dalle risate’

Nel contesto degli Stati Generali della Cultura, edizione 2016, l’Assessorato alla Cultura e Legalità della Provincia di Reggio Calabria e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, lunedì 2 Maggio 2016, alle ore 17.00, presso la Sala Convegni del Palazzo della Provincia “Corrado Alvaro” di Reggio Calabria, presentano il libro “Sono morto dalle risate” di Alessia Lionello – Bompiani. Dopo il saluto del dott. Giuseppe Raffa, Presidente della Provincia di Reggio Calabria e dell’Assessore alla Cultura e alla Legalità, dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo, relazionerà la prof.ssa Paola radici Colace, ordinario di Filologia Classica dell’Università di Messina, Presidente Onorario del Cis. Seguiranno gli interventi degli attori Giacomo Battaglia e Gigi Miseferi, discepoli dell’artista Oreste Lionello, e del prof. Nicola Petrolino, esperto e critico di cinema. Saranno presenti: l’autrice, figlia di Oreste Lionello; Francesca Grenci, regista dello spettacolo “Oreste Lionello”; Franco Diara, fotografo ed amico del Maestro Oreste Lionello. Per più di cinquant’anni Oreste Lionello ha attraversato lo spettacolo in tutte le sue forme, dal teatro alla televisione, dal cinema al cabaret accompagnando con la sua ironia le risate di generazioni di italiani. Dagli esordi in Rai negli anni ’50 fino al successo con il Bagaglino, Lionello ha lavorato con i più grandi autori e attori del varietà tra cui Lauretta Masiero, Aldo Giuffrè, Paolo Villaggio, Gabriella Ferri, Leo Gullotta, oltre ad avere prestato la voce a Woody Allen in tutti i suoi film. In questo libro, per la prima volta, si racconta la storia umana e professionale di Oreste Lionello, i suoi incontri e i suoi sogni, al ritmo delle sue fulminanti battute.