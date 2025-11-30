Reggio, a Palazzo San Giorgio la presentazione de ‘I Racconti della Cordigliera reggina’ – FOTO

Il salone “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio ha ospitato la presentazione de “I racconti della cordigliera reggina“, prima opera narrativa di Antonino Falcomatà. A introdurre e coordinare l’incontro, organizzato dalla Fondazione Falcomatà, è stata la presidente Valeria Falcomatà, con gli interventi del sindaco Giuseppe Falcomatà e dello scrittore Saverio Verduci. La presentazione si è conclusa con l’intervento dell’autore.

Un nuovo sguardo sulla cordigliera reggina

Il libro offre una prospettiva nuova e luminosa sul territorio reggino, invitando il lettore a riscoprirne la bellezza e i valori autentici e incrollabili, spesso ingiustamente oscurati dal peso di un passato difficile. Il titolo del volume è un manifesto che mette da parte le vecchie narrazioni e inaugura l’inizio di una nuova e potente nota di speranza per il territorio. Nato da un profondo percorso di arricchimento e trasformazione personale dell’autore, ogni racconto ambisce a compiere la stessa missione nel lettore: emozionare e generare un cambiamento. Un invito a riscoprire, attraverso le pagine, l’essenza più profonda e resiliente della comunità reggina.

Nell’introdurre la presentazione, Valeria Falcomatà ha evidenziato:

“È una grande emozione presentare questo libro per l’affetto che mi lega all’autore, un affetto sincero e profondo che va oltre i rapporti di parentela. Una figura prestigiosa nel suo campo, che ha coniugato studio e passione, sfociati in trattati di carattere divulgativo e oggi in una raccolta di storie in cui l’Aspromonte fa da sfondo e da punto di partenza a narrazioni che acquisiscono un respiro universale: il senso di identità, le radici, la memoria come energia vitale per guardare al futuro. È un libro da attraversare”.

“Un inatteso libro di narrativa scorrevole – ha commentato Giuseppe Falcomatà, intervenendo nella veste di scrittore – non un testo per addetti ai lavori: un libro da leggere la sera ai bambini prima di andare a dormire, e da portare nelle scuole per conoscere e far conoscere le bellezze di un territorio spesso oggetto di descrizioni distorte, che hanno cristallizzato un paradigma negativo difficile da superare. Il titolo richiama la cordigliera delle Ande: un titolo ambizioso che vuole innalzare il nostro territorio a cordigliera. È un manifesto che punta a demolire un’immagine errata e a inaugurare una stagione di speranza. Un invito a uscire dai sentieri più battuti per percorrere quelli meno conosciuti, come testimonianza di vita. L’autore, attraverso storie fantastiche inserite in contesti reali, restituisce ciò che ha ricevuto: un bagaglio di conoscenze donato a chi non le possiede. Un gesto di grande generosità. È un richiamo all’autenticità, alla bellezza non delle copertine patinate o di ciò che trasmettono i media, ma alla bellezza vera, radicata nella nostra tradizione greca e classica”.

E poi ha aggiunto:

“Poche ore fa abbiamo aperto l’ultimo tratto della Gallico–Gambarie, strada a scorrimento veloce che unirà le aree pedemontane della vallata del Gallico e ci permetterà di migliorare l’esplorazione dei sentieri. L’auspicio è che possa favorire il turismo naturalistico e la nascita di nuovi racconti. Le storie hanno bisogno di tempo e cura, gli ingredienti più importanti di questa fatica letteraria e narrativa”.

Il profilo di Antonino Falcomatà

Scrittore, viaggiatore, finalista e vincitore di premi letterari, Antonino Falcomatà vive a Reggio Calabria. Già docente di materie agro-ambientali, è stato un professionista con oltre quarant’anni di esperienza nel settore forestale e ambientale, un percorso che si riflette nella sua forte passione per la montagna e per la tutela del territorio. La profonda conoscenza dell’ambiente naturale si unisce a una passione per la scrittura, sia divulgativa sia narrativa, che gli ha assicurato notevoli successi di pubblico e di critica.

