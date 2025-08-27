Oggi la presentazione ufficiale della Reggina

Ci saranno momenti di intrattenimento musicale

La presentazione ufficiale dell’AS Reggina 1914 per la stagione calcistica 2025/2026, si terrà oggi 27 agosto alle ore 21:30 nella suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco“, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria. La serata sarà condotta da Santo Palumbo e arricchita da momenti di intrattenimento musicale con il DJ set di Claudio Polimeni e l’esibizione di Simone Quartuccio.