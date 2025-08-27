Montalto alla Reggina: il Ds Cucinotti parla della trattativa, la scelta, il legame

Ospite di “Momenti Amaranto“, trasmissione in onda su Videotouring, il Ds Danilo Cucinotti ha parlato di Reggina e in particolare dell’amico Adriano Montalto. La trattativa, la scelta, il legame:

“L’amicizia forte che mi lega ad Adriano Montalto nei giorni in cui è venuta fuori la notizia della trattativa con la Reggina, mi aveva portato ad un punto quasi di esasperazione. Ricevevo telefonate da ogni parte, tutti chiedevano informazioni, ho dovuto inventare di averci litigato proprio per la delicatezza della situazione e per evitare che tutto potesse saltare.

Sono stato molto vicino a lui soprattutto nell’ultimo periodo perchè dopo ventitre ritiri consecutivi, non rientrando più nel progetto tecnico di Mimmo Toscano a Catania, ha accusato il colpo a livello emotivo. Una volta svincolatosi dalla società etnea, ha ricevuto veramente tantissime telefonate. La Reggina è riuscita a spuntarla in mezzo a tanta concorrenza e anche di una certa importanza soprattutto per la volontà di Montalto che ha guardato poco all’ingaggio, quanto invece al desiderio di tornare in una piazza che ama e che lo ha amato. Aggiungo che il sottoscritto ha lavorato anche in questo senso, ho spinto molto affinchè lui accettasse la proposta della Reggina, un consiglio da amico.

Adriano si è calato perfettamente in questo nuovo contesto, ha lavorato sodo quando a tutto il resto della squadra erano stati concessi dei giorni di riposo, fisicamente sta bene. Se ben servito farà tanti gol. La Reggina è molto più forte rispetto alla squadra dello scorso anno, ha perso qualcosa nella batteria degli Under, da verificare i nuovi, ma ha guadagnato moltissimo con gli Over soprattutto fra centrocampo e attacco”.