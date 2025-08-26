Reggina-Vibonese: dove e come vedere la partita di Coppa Italia
Il match di Coppa Italia si giocherà al "Lo Presti" di Palmi
26 Agosto 2025 - 15:29 | Redazione
Domenica si scende in campo per la prima partita ufficiale della stagione. La Reggina è costretta a giocare in campo neutro per la squalifica del Granillo, ma comunque a porte aperte e quindi la presenza anche dei tifosi. Chi non avrà la possibilità di recarsi al “Lo Presti” di Palmi, la società comunica le modalità per poter comunque assistere all’incontro:
Come vedere la partita
“Segui in diretta la sfida di coppa Italia tra Reggina e Vibonese!
Accedi alla piattaforma www.playreggina1914.it, registrati e acquista la partita al prezzo di € 6,50.
Gli utenti già registrati dovranno semplicemente reimpostare la password scegliendone una nuova“.