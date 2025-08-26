Reggina-Vibonese: dove e come vedere la partita di Coppa Italia

Domenica si scende in campo per la prima partita ufficiale della stagione. La Reggina è costretta a giocare in campo neutro per la squalifica del Granillo, ma comunque a porte aperte e quindi la presenza anche dei tifosi. Chi non avrà la possibilità di recarsi al “Lo Presti” di Palmi, la società comunica le modalità per poter comunque assistere all’incontro:

Come vedere la partita

“Segui in diretta la sfida di coppa Italia tra Reggina e Vibonese!

Accedi alla piattaforma www.playreggina1914.it, registrati e acquista la partita al prezzo di € 6,50.

Gli utenti già registrati dovranno semplicemente reimpostare la password scegliendone una nuova“.