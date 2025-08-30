Reggina: tutto pronto per l’esordio. I dubbi di Trocini sugli Under

La Reggina è pronta all’esordio ufficiale della stagione. Domenica gli amaranto affronteranno la Vibonese nel primo turno di Coppa Italia. La partita si giocherà sul neutro di Palmi, a causa della squalifica del campo dopo i fatti avvenuti proprio contro i rossoblu nel play off dello scorso campionato.

L’attesa in città è comunque alta. Dopo la presentazione ufficiale all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, che ha radunato migliaia di tifosi, adesso servono risposte concrete. A Palmi è previsto il tutto esaurito, anche se l’atmosfera non potrà essere la stessa di una gara da disputare al Granillo.

L’obiettivo è chiaro e senza alternative: vincere e passare il turno. Un successo sarebbe fondamentale per alimentare l’entusiasmo della piazza, dare fiducia al gruppo e inviare un messaggio forte alle avversarie, a pochi giorni dall’inizio del campionato.

Leggi anche

Mister Trocini, intervenuto in conferenza stampa, ha sottolineato di avere a disposizione diverse soluzioni. L’unico vero dubbio riguarda le corsie esterne basse, e quindi la scelta degli under. Palumbo e Distratto o Lanzillotta e Fomete? Per il resto, non dovrebbero esserci particolari novità rispetto a quello che si ipotizza come l’undici iniziale già visto in occasione di qualche allenamento congiunto.

La stagione della Reggina parte da Palmi, con lo sguardo già proiettato alla prima di campionato che si giocherà domenica sette settembre in trasferta con il Favara.