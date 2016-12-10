Presepe vivente 2016 “Un uomo,una stella” – FOTO

Il Presepe Vivente che viene realizzato a Macchia, vincitore nel 2013/2014 del concorso “Premio Presepistico Nazionale Praesepium Italiae” bandito dall’associazione Amici del Presepio delle Madonie e di Sicilia, dopo tre fortunate edizioni curate magistralmente dal regista-commediografo siciliano Rocco Chinnici,al quale va l’affettuoso e grato saluto,per quanto profuso in questi anni,da parte di tutti gli abitanti del borgo,diviene ad una piccola svolta.

la realizzazione della 4^ edizione,per motivi contingenti,si è decisa di affidarla allo stesso Presidente dell’Associazione Culturale “Macchia Antico Borgo” Carlo Furgiuele,ad Antonio Pace e Salvatore Porco, già artefici dei presepi artistici realizzati nella stessa Macchia durante un lungo ventennio insieme a Paolo Inglese e Tommaso Turco e di cui resta,indelebile,traccia nel ricordo di molti.

L’edizione di quest’anno: 18 scene e 150 persone

L’attuale edizione del Presepe Vivente, suddiviso in 18 scene,nella sua concreta realizzazione vedrà coinvolte oltre 150 persone e,come del resto è stato nei due anni precedenti,sarà frutto della meritevole tenacia e abnegazione dei soci e dei ragazzi del M.A.B.,oltre a quanti parteciperanno all’evento stesso in veste di attori,guide,lavoratori e collaboratori.

La rappresentazione presepiale,quest’anno,sarà caratterizzata da un racconto storico-biblico che,snodandosi fra storia e tradizione,apre una nuova sfida. La stessa, si prefigge, in modo classico, di evidenziare gli avvenimenti che hanno preceduto la nascita di GESU’ fino al lieto evento facendone,in tal modo,emergere gli aspetti più salienti e mantenendo viva questa millenaria tradizione nel cuore di quanti vorranno partecipare visivamente a tale manifestazione, la quale si preannuncia,ugualmente alle precedenti edizioni,ricca di fascino e carica di emozioni.

Il Presepe Vivente verrà inaugurato giorno 26 Dicembre alla presenza delle autorità cittadine e parrocchiali;lo stesso sarà visitabile nei giorni 26 e 27 Dicembre 2016 e nei giorni 6 e 7 Gennaio 2017,dalle ore 16:30 alle ore 20.00.L’ingresso è gratuito

Il Presidente del M.A.B. – “Macchia Antico Borgo”

Carlo Furgiuele

foto di Andrea Reda e Stanislao Guido