Il presidente Lillo Foti sugli ex calciatori della Reggina e la presenza di Infantino

In occasione della settima edizione del Premio Internazionale Oreste Granillo, quest’anno eccezionalmente protagonista il numero uno della Fifa Gianni Infantino, era presente anche l’ex presidente della Reggina Lillo Foti: “Operazione Nostalgia? Ma no, io la chiamerei Operazione Allegria… E’ sempre un piacere rivedere i tanti campioni del passato ma soprattutto i miei ex calciatori. Sono sempre in contatto con tutti loro, c’erano dei valori umani importanti, il merito è soprattutto di questi uomini prima e poi calciatori, se la Reggina è riuscita a stare per tanti anni in serie A.

Leggi anche

Il presidente Infantino è un grande, originario di Reggio, siamo qui con grande piacere a salutarlo e sono contento che lui riceva questo premio che tra l’altro è dedicato ad un altro grande personaggio di questa città come Oreste Granillo, un precursore di quella che poi è stata la figura dirigenziale”.