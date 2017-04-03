Prestigiosa conferma del Rettore Pasquale Catanoso nella Giunta CRUI

A Roma, presso la sede della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, si sono svolte le consultazioni per il rinnovo delle cariche della Giunta dell’Associazione che sta all’apice del sistema universitario del nostro paese.

Il Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria è stato rieletto riportando un totale di 37 preferenze espresse dai suoi Colleghi Rettori. Una meritata riconferma – evento questo non usuale per le consuetudini istituzionali della prestigiosa istituzione – che testimonia la grande credibilità e reputazione acquisita dall’Università Mediterranea. Infatti, accanto al riconoscimento individuale è evidente che il merito si possa attribuire ad una intera Comunità accademica che, in questi ultimi quattro anni, ha saputo ripensare il ruolo e le prospettive dell’Ateneo reggino.

Ad attestare il particolare valore di tale rielezione segnaliamo che, oltre al Rettore Pasquale Catanoso, occuperà un posto nella prossima Giunta CRUI anche il Rettore della Sapienza di Roma Prof. Eugenio Gaudio. Due rappresentanti della nostra Calabria in seno al board CRUI, un ulteriore aspetto che produce esternalità positive per il sistema universitario regionale.