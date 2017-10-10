Gli esiti delle prove INVALSI di Italiano e Matematica, somministrate nel mese di maggio 2017 alle seconde classi, confermano che l’ I. I. S. ”Nostro – Repaci” è una scuola d’eccellenza; la progettazione di interventi didattici mirati al miglioramento delle competenze per gli studenti di tutti gli indirizzi di studio ha dato i suoi frutti: risultati prestigiosi sono stati ottenuti dall’I.I.S “Nostro – Repaci” nel suo complesso, Liceo e Tecnico: in Italiano è stata conseguita una media di 65,3, “significativamente superiore” alle medie della Calabria (48,9), del Sud e delle isole (50,3) e nazionale (57,2); in Matematica è stata conseguita una media di 61,4, “significativamente superiore” alle medie della Calabria (36,1), del Sud e delle isole (36,0) e nazionale (47,9).

Gratificante per tutto l’Istituto villese è il punteggio osservato negli ultimi quattro anni,il trend positivo, significativamente superiore al punteggio della Calabria, del Sud e delle isole e dell’Italia, rende concreto il miglioramento del livello qualitativo degli apprendimenti. Motivo di orgoglio è il dato del cheating, in percentuale dello 0, e grande è la soddisfazione della Dirigente prof.ssa Maristella Spezzano, di tutti i Docenti e degli studenti, che hanno affrontato le prove con serietà e diligenza.

Raggiunti gli obiettivi regionali dell’USR Calabria incentrati sulla riduzione del fenomeno del cheating e la rimozione delle ragioni sistemiche della varianza tra classi con allineamento sui valori medi nazionali.

Elena Scopelliti