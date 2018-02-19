La testimonianza di una giovane che ha rischiato di perdere la vita per mezza pasticca di ecstasy. Scampata alla morte, Giorgia Benusiglio ha scelto di raccontare la sua esperienza agli altri, affinchè altri adolescenti non corressero lo stesso rischio. E domattina, dalle ore 10:00, racconterà la sua particolare storia agli studenti del liceo classico Michele Morelli e del liceo artistico D.Colao. Organizzatrice dell’iniziativa, oltre ai due istituti scolastici vibonesi, anche la Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che ospiterà la manifestazione all’interno del PalaValentia.

“Vuoi trasgredire? Non farti”: partendo da questo spunto, divenuto il titolo del libro di Giorgia Benusiglio, gli allievi dialogheranno con l’autrice rispetto alla prevenzione alla sensibilizzazione giovanile contro le sostanze stupefacenti.

Ad introdurre i lavori sarà la prof.ssa Nadia Viapiana, seguiranno i saluti del dirigente scolastico Raffaele Suppa e delle altre autorità presenti. Poi sarà Giorgia Benusiglio ad interagire con gli studenti e a spiegar loro come sia riuscita a venir fuori dal tunnel dell’ecstasy e, soprattutto, il prezzo pagato: un trapianto di fegato che, quasi miracolosamente, le ha restituito la vita.