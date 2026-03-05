Primarie del centrosinistra a Reggio: ecco dove si vota il 15 marzo

Appuntamento il 15 marzo. In tutto sono 15 le sedi dove sarà possibile esprimere la propria preferenza. Qui l'elenco delle sedi

Si avvicina la data delle primarie del centrosinistra che dovranno indicare il candidato sindaco della coalizione alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. L’appuntamento con il voto è fissato per domenica 15 marzo, quando i cittadini saranno chiamati a scegliere il nome che guiderà il campo progressista nella corsa a Palazzo San Giorgio.

Leggi anche

In queste ore sono state rese note le sedi dei seggi dove sarà possibile esprimere la propria preferenza. I punti di voto saranno distribuiti in tutta la città, dalle zone centrali fino alle periferie e alle frazioni.

Come si vota alle primarie

Alle primarie possono partecipare tutti i cittadini residenti a Reggio Calabria che si riconoscono nei valori del centrosinistra. Per votare sarà necessario:

presentarsi al seggio con un documento di identità valido;

versare un contributo volontario per le spese organizzative (1 euro);

dichiarare di riconoscersi nel progetto politico della coalizione, sottoscrivendo la Carta dei Valori.

L’elettore riceverà la scheda con i nomi dei candidati e potrà esprimere la propria preferenza nel segreto dell’urna.

Dove votare: l’elenco dei seggi

Queste le location individuate per il voto, suddivise per circoscrizione: