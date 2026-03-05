Primarie del centrosinistra a Reggio: ecco dove si vota il 15 marzo
Appuntamento il 15 marzo. In tutto sono 15 le sedi dove sarà possibile esprimere la propria preferenza. Qui l'elenco delle sedi
05 Marzo 2026 - 22:00 | di Vincenzo Comi
Si avvicina la data delle primarie del centrosinistra che dovranno indicare il candidato sindaco della coalizione alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. L’appuntamento con il voto è fissato per domenica 15 marzo, quando i cittadini saranno chiamati a scegliere il nome che guiderà il campo progressista nella corsa a Palazzo San Giorgio.
In queste ore sono state rese note le sedi dei seggi dove sarà possibile esprimere la propria preferenza. I punti di voto saranno distribuiti in tutta la città, dalle zone centrali fino alle periferie e alle frazioni.
Come si vota alle primarie
Alle primarie possono partecipare tutti i cittadini residenti a Reggio Calabria che si riconoscono nei valori del centrosinistra. Per votare sarà necessario:
presentarsi al seggio con un documento di identità valido;
versare un contributo volontario per le spese organizzative (1 euro);
dichiarare di riconoscersi nel progetto politico della coalizione, sottoscrivendo la Carta dei Valori.
L’elettore riceverà la scheda con i nomi dei candidati e potrà esprimere la propria preferenza nel segreto dell’urna.
Dove votare: l’elenco dei seggi
Queste le location individuate per il voto, suddivise per circoscrizione:
- Ex Circoscrizione 1 – Sede ACLI, via Possidonea 31
- Ex Circoscrizione 2 – Sede ex 2ª Circoscrizione, via A. Lupoi 26
- Ex Circoscrizione 3 – Sede ex 3ª Circoscrizione, via Montello 10
- Ex Circoscrizione 4 – Circolo PD, via Reggio Campi II Tronco 76
- Ex Circoscrizione 5 – Associazione Solidarietà e Competenza, via Sandro Pertini 9
- Ex Circoscrizione 6 – Sede ex 6ª Circoscrizione, via Graziella 5
- Ex Circoscrizione 7 – Circolo PD, via Ciccarello 22/B
- Ex Circoscrizione 8 – Circolo PD, piazza Matteotti Catona
- Ex Circoscrizione 9 – Villaggio Baia dello Stretto, lungomare Natale De Grazia 267
- Ex Circoscrizione 10 – Sede ex circoscrizione, Villaggio CEP lotto XX
- Ex Circoscrizione 11 – Circolo PD, via Reggio Campi (attraversamento Terreti) 93
- Ex Circoscrizione 12 – Auditorium accanto alla chiesa San Nicola, via Riparo Vecchio
- Ex Circoscrizione 13 – Centro civico Ravagnese, via Ravagnese Superiore
- Ex Circoscrizione 14 – Sede ex Municipio Gallina, via delle Rimembranze
- Ex Circoscrizione 15 – Centro civico Pellaro, via Nazionale 124 Pellaro